به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم رونمایی از کتاب " نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" که عصر امروز 6 دی ماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: این جلسه تکریم مقوله علم و فضیلت و بهانه آن رونمایی از کتاب نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران است.

وی افزود: روزی که موضوع فرهنگ و تمدن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نکته مهم مورد بحث قرار دادیم خیلی ها باور نمی کردند بتوان این اندوخته ها و ذخایر را گرد و غبار زوده و در دسترس نسل جوان و بشریت قرار داد. سختی کار موجب شده بود نوعی نگرانی پیش آید اما زمانی که دکتر ولایتی قبول مسئولیت کرده و پذیرفت که این علم را بردوش خود با افتخار به جلو ببرد، این نگرانی از میان رفت.

مخبر دزفولی گفت: از همان روز که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد کمیته فرهنگ و تمدن ایران شکل بگیرد و دکتر ولایتی پذیرفت و پس از آن هرکس که حرفی و سخنی در این رابطه داشت گرد وی جمع شد. امیدواریم همه علاقمندان بیش از گذشته به این مجموعه ملحق شوند. در آغاز راه عرصه های مختلف مورد توجه بودند به عنوان مثال 300 عنوان کتاب درسی یکی از مفاخر تمدنی معرفی شد. این یک شاخه از ده ها کار است. این که تنها به معرفی بسنده نشود و به محتوای فکری و محصولی که دانشمند معرفی کرده نیز پرداخته شود. وقتی فارابی مطرح می شود نظر وی در موضوع سیاست مطرح شود و مطرح شدن ابن سینا همزمان با مطرح شدن دیدگاه وی در فلسفه و پزشکی مطرح باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این کار هم در مدارس و هم در دانشگاه ها با جدیت دنبال می شود. شاخه دوم توجه به حرکت عمومی و فرهنگ سازی در سطح جامعه بود. با تدبیر دکتر ولایتی و همکاری دیگران تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شکل گرفت. جلد اول منتشر شده و جلد دوم در شرف انتشار است و جلد سوم مراحل خود را طی می کند. با انتشار این سه جلد برای هر روز شمسی دست کم سه مناسبت فرهنگی تمدنی و تاریخی معرفی شده است. این اثر می تواند مبنایی برای استفاده از مجامع مختلف، صدا و سیما و بخشهای رسانه ای است.

محمد رضا مخبر دزفولی تأکید کرد: این کتاب از سوی دکتر ولایتی و گروه همکار وی در نوع خود منحصر به فرد است. ممکن است کارهای پراکنده در این عرصه صورت گرفته باشد اما با این نگاه و معرفی نو و منحصر به فرد محسوب می شود. در همین راستا کتاب نقش ایران در فرهنگ و تمدن اسلام به عنوان کار بعدی دکتر ولایتی منتشر خواهد شد که تکمیل کننده این کتاب محسوب می شود. ایرانی ها بیشترین نقش را در ساخت تمدن داشتند. هرگاه از مجموعه تمدنی اسلامی در قرون اولیه آن بخشی که ایرانیان برعهده داشته اند برداریم زیبا ترین بخش را برداشته ایم.