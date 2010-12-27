برگزاری مناقصه زمینه ساز سوء جریان در ادارات می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اکبر عابدی بعد از ظهر دوشنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان همدان با محوریت ارتقا و بهبود سلامت اداری در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: آموزش قانون برگزاری مناقصه و مزایده برای افزایش سطح دانش مسئولان امری ضروری است.

عابدی با اشاره به اینکه بررسی مصادیق سوء جریان در دستگاههای اجرایی استان همدان و زمینه‌های بروز فساد اداری از طریق عدم اطلاع و تسلط مدیران به قوانین جاری کشور از جمله محورهای عمده این جلسه به شمار می رود، گفت: در آینده ‌ای نزدیک همایشی درخصوص آموزش قانون برگزاری صحیح مناقصه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان همدان با اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن در زندگی روزمره مردم، نظارت بر حسن اجرای این قانون را از اولویت‌های این شورا عنوان کرد و اظهار داشت: نظارتها باید به صورت مستمر و اثربخش باشد.

رئیس سازمان بازرسی منطقه غرب کشور با اشاره به اقدامات سازمان بین‌المللی شفافیت در تعیین شاخصهای فساد در کشورها و ناکارآمدی این شاخصها در تعیین دقیق و صحیح مصادیق فساد اداری، افزود: بومی‌سازی شاخص‌های سازمان بین‌المللی شفافیت در کشورها باید براساس شرایط اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تعیین و تعریف شود.

عابدی با ابراز رضایت از بهبود جایگاه ایران در رتبه‌ بندی فساد اداری توسط این سازمان بین‌المللی را حرکتی اثربخش و امیدوار کننده در راستای تداوم سیاست‌های ارتقا سلامت اداری در کشور برشمرد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان نیز در این جلسه با انتقاد از تعدد قوانین در کشور، آن را بهانه‌ای برای قانون گریزی توسط متخلفان برشمرده و افزود: افزایش سطح علمی و توان نظارتی ذیحسابان دستگاههای اجرایی، از جمله راهکارهای مؤثر پیشگیری از تخلف در ادارات است.

غلامرضا برومند با تأکید بر لزوم آموزش قوانین و آیین‌نامه‌های نحوه برگزاری مناقصه و مزایده‌ها، بررسی پروژه‌های ناتمام در استان همدان را از برنامه‌های محوری شورای دستگاههای نظارتی برشمرد و بر لزوم هماهنگی معاونت عمرانی استانداری با این شورا در مبادله موافقت‌نامه‌های طرحهای اجرایی تأکید کرد.

معاون اداره‌ کل اطلاعات استان همدان نیز آموزش های مداوم و هدفمند را از جمله راهکارهای مؤثر در پیشگیری از تخلفات برشمرد و افزود: باید در کنار آموزش به جامعه هدف و مدیران اداری، آموزشهایی عمومی نیز برای مردم در نظر گرفته شود تا با افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی بیشتر شود.