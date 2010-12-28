"همشهری جوان" به شماره 292 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره "همشهری جوان" که با موضوع ویژه "یارانه مرد" راجع به هدفمندی یارانه‌ها به چاپ رسیده می‌توان مطالبی در زمینه‌های مختلفی از جمله ‌ سینما، ورزش، موسیقی، جهان، ‌ادبیات و سبک زندگی خواند.

در مطلب "پایان عملیات ممکن" (گزارش لحظه به لحظه از مرگ یک یارانه غیرهدفمند) ایمان جلیلی نوشته است: گفته‌های رئیس جمهور نشان می‌داد عملیات شناسایی به پایان رسیده. خبر رسمی وجود نداشت فقط بعضی از کارآگاهان کار کشته با توجه به شرایط، پیش‌بینی می‌کردند که آذر ماه عملیات نهایی انجام خواهد شد. همزمان مطبوعات شروع به گمانه‌زنی کردند. شایعاتی وجود داشت که متهم در یک عملیات پیچیده با ماموران درگیر شده و در همین درگیری به شدت مجروح شده است. این خبر هم نه تکذیب شد و نه تایید. حوالی ساعت ده شنبه شب گذشته بود که رئیس جمهور در گفتگوی ویژه از شبکه یک تلویزیون رسما خبر مرگ یارانه غیر نقدی را اعلام کرد.

خنده‌هایمان را مدیون او هستیم، چینی‌ها به شما سلام می‌کنند، محله بروبیا،‌ خبرهای بی‌بخار، این کتاب است شال گردن نیست، گیم‌بازها و لطفاً پاهایتان را کج‌تر بگذارید از مطالب خواندنی این شماره "همشهری جوان" محسوب می‌شوند.

از نویسندگانی که با شماره اخیر این نشریه همکاری کرده‌اند می‌توان به احسان رضایی، زهرا صالحی‌زاده، احسان ناظم بکایی، محمد اشعری، کامران بارنجی، مهدی شادمانی، منصوره مصطفی‌زاده و محسن امین اشاره کرد.

دویست و نود و دومین شماره "همشهری جوان" در 84 صفحه و به قیمت 500 تومان منتشر شده است.

