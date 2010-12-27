اعلام نیاز پزشک برای مراکز درمانی هلال احمر در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پزشکی حج اعلام کرد: این مرکز در عراق دارای نمایندگی ثابت بوده و ضمن ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائرین عتبات عالیات نظارت مستمر و ثابتی بر مراکز اقامتی زائرین ایرانی در عراق دارد لذا در این راستا در سه ماهه سوم سالجاری یک هزار و 600 بار از این مراکز بازدیدهای بهداشتی به عمل آمده که طی این بازدیدها یک هزار و 165 گزارش بهداشتی به واحدهای ذیربط در عراق ارائه گردیده است.

بر اساس این گزارش، مراکز درمانی اصلی نمایندگی این مرکز در عراق دارای آزمایشگاههای مجهزی می باشند که در سه ماهه فوق الاشاره یک هزار و 480 مورد آزمایش از 685 نفر مراجعه کننده به این آزمایشگاهها انجام داده اند.

روابط عمومی مرکز پزشکی حج و زیارت در مورد خدمات ارائه شده بیمارستانهای عراقی به زائرین ایرانی اعلام کرده است: در صورت بروز حوادث و یا مواردی که نیاز به ادامه خدمات درمانی و یا برخی اعمال جراحی پیش می آید این نمایندگی بیماران مورد نیاز این خدمات را به بیمارستانهای طرف قرارداد این مرکز ارجاع می دهد که در سه ماهه منتهی به آذر ماه حدود 230 نفر به این مراکز ارجاع گردیده اند که از این تعداد 110 نفر در بیمارستان بستری و 15 نفر مورد اعمال جراحی گوناگون قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش، تزریقات 40 هزار و 350 مورد، پانسمان یک هزار و 950 مورد، نوار قلب 850 مورد، جراحی موضعی 155 مورد، سرم تراپی و بستری موقت دو هزار و 100مورد، دیالیز 30 مورد و اعزام به ایران 32 مورد بوده است.

همچنین مراکز درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت در عراق به پزشک عمومی خانم و آقا نیاز دارد. این دسته از داوطلبین می توانند با تلفن 64512241 (آقای خان آبادی) نیز تماس گرفته و مقدمات سفر خود را مهیا کنند.