پاسخ باشگاه فولاد ماهان سپاهان به تحلیل مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی باشگاه فولاد ماهان سپاهان آمده است:« در پی درج مطلبی بر روی خروجی خبرگزاری مهر و انتقادات شدید از مجموعه فولاد ماهان سپاهان، در پی احقاق حق هزاران هوادار متعصب این باشگاه و همچنین کارگران زحمت کش کارخانجات فولاد ماهان سپاهان، با طرح مواردی منصفانه و ضروری در راستای روشن شدن افکار عمومی و استحضار علاقه مندان فوتسال نکاتی را عنوان می دارد:
1- در پاسخ به این ادعا که عنوان گردیده باشگاه فولاد ماهان سپاهان با عدم حمایت مالی و میزبانی از دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و بلژیک و انصراف از حضور در تورنمنت باشگاهی جهان به حیثیت و آبروی فوتسال ایران لطمه می زند، ذکر دو نکته حیاتی است: نکته اول اینکه باشگاه فولاد ماهان سپاهان بدون هیچ گونه انتظاری و صرفاً به منظور حمایت از فوتسال ایران و جوانان با استعداد و علاقه مند به این رشته ورزشی در چندین مرحله در کنار سایر فعالیت های ورزشی خود با میزبانی و حمایت از دیدارهای ملی ایران زمینه برگزاری این مسابقات را فراهم نمود.
در مقطع کنونی نیز بنا به مصالح باشگاه ضرورتی به جهت میزبانی و حمایت از برگزاری دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک احساس نمی کند.لازم به ذکر است که این موضوع در زمانی مناسب و به فاصله چند هفته تا زمان برگزاری این دیدار به اطلاع مسئولین کمیته فوتسال رسیده است. اینکه در چندین مرحله حمایت های گسترده باشگاه فولاد ماهان سپاهان موجب برگزاری دیدار های دوستانه ملی گردید و البته برای جمعی از مسئولین عزیز و دوستان رسانه ای اهمیتی نداشته است چندان برای هواداران فولاد ماهان سپاهان جای تعجب نداشته چرا که به قدر کافی به این بی مهری ها عادت کرده اند. اما در عجبیم از اینکه با انصراف باشگاه فولاد ماهان از میزبانی تیم های ملی ایران و بلژیک این باشگاه نابود کننده فوتسال ایران لقب گرفته است.
نکته دوم اینکه اساساً فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال به تنهایی به عنوان متولیان این رشته ورزشی قادر به برگزاری دیدار دوستانه ای چون ایران و بلژیک خواهند بود تا به حیثیت فوتسال ایران لطمه ای وارد نگردد، که اگر این چنین نباشد باید به حال این فوتسال تاسف خورد.
3- همواره خاطرنشان ساخته ایم که باشگاه فولاد ماهان سپاهان قبل از هر چیز به اخلاق و منش پهلوانی می اندیشد، کما اینکه با کسب قهرمانی ها و افتخارات بزرگ در پی ایجاد شور و نشاط در بین هزاران تماشاگر پر شور خود بوده است. در ادامه خاطر نشان می سازیم ، بیان این نکته که مدیران فولاد ماهان سپاهان فقط برای قهرمانی به فوتسال آمده اند ، آیا اوج بی عدالتی و بی اطلاعی از مسائل لیگ برتر فوتسال محسوب نمی شود؟ سوال اساسی ما در این بین اینکه آیا تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان ، هم خانواده فولاد ماهان نیست ؟ قطعاً همه علاقه مندان به فوتسال در نظر خواهند داشت که تیم فولاد ماهان با کسب یک تساوی و قبول یک شکست در برابر تیم سایه خود و از دست دادن پنج امتیاز ارزشمند آن پیش از اینکه به دنبال کسب قهرمانی باشد جوان مردی و اخلاق ورزشی را در لیگ برتر فوتسال معنا کرد.
4- اساساً مجموعه فولاد ماهان سپاهان برای تمامی مقوله های اجتماعی ، فرهنگی ، هنری، ورزشی و صنعتی جامعه ارزش و جایگاهی خاص قائل است و مقایسه این مقوله ها را در جهات مختلف چندان منطقی بر نمی شمارد چرا که هر کدام از آنها ارزش خاص خود را دارند. بیان این موضوع که ورزش برای مدیران فولاد ماهان سپاهان مفید تر بوده است یا صنعت ،طرح موضوعی فاقد ارزش است.
5- در پاسخ به این سوال که سود حاصل از سرمایه گذاری فولاد ماهان سپاهان در فوتسال ایران چه بوده است بدون تردید بهترین پاسخ دهنده مردم عزیز و علاقه مندان فوتسال خواهند بود. دوستان عنوان نموده اند که فولاد ماهان سپاهان رقم قرارداد های بازیکنان و مربیان را بی رویه بالا برده است. ذکر این نکته نیز از آن دسته بی عدالتی های محض است چرا که فولاد ماهان سپاهان همواره مدیریتی اصولی بر هزینه های خود داشته است و نه تنها رقم قرار داد ها را بالا نبرده است بلکه حق قانونی بازیکنان را پرداخت نموده است. نگاهی به مبالغ دریافتی بازیکنان بزرگ فوتسال دنیا نیز گواهی بر این مدعا است. بدون ذره ای شک و تردید بیان این مسئله در مورد دستمزد های ورزشکاران فوتسال اجحافی بزرگ در حق تمامی بازیکنان ، مربیان و دست اندر کاران این رشته ورزشی محسوب می گردد.
در پایان با عنوان اینکه باشگاه فولاد ماهان سپاهان همچون گذشته برای کمیته فوتسال ایران، شخص آقای ترابیان و بازیکنی چون وحید شمسایی احترام و ارزش بالایی قائل بوده، اما انتقاد به جا و همچنین برخورد های ضروری را با زیر مجموعه خود حق طبیعی و محفوظ خود دانسته، بیان مواردی اجمالی و البته حائز اهمیت را ضروری می داند.
1- در حالی که لیگ برتر فوتسال ایران قبل از حضور فولاد ماهان ، در سطح یک لیگ محلی برگزار می گردید و حضور باشگاهی با برنامه و حرفه ای چون فولاد ماهان سپاهان موجب افزایش سطح کیفی لیگ برتر ایران گردید اینگونه بازی کردن با اعتبار و آبروی این باشگاه اصفهانی که حقیقتاً متعلق به مردم شریف اصفهان و جوانان علاقه مند به این رشته ورزشی است ، به دور از انصاف و عدالت است. هرگز فراموش نخواهیم کرد که طی سالهای اخیر فوتسال ایران مدیون فولاد ماهان سپاهان بوده است.
2- آیا باشگاه فولاد ماهان سپاهان در کنار حرکت های فرهنگی و انسان دوستانه خود از جمله آزاد کردن جمعی از زندانیان، با حرکت در مسیری ارزشی و اصولی، فرهنگ پهلوانی را در باشگاه ها احیا نکرده است؟ پایان بخش جوابیه باشگاه فولاد ماهان سپاهان در این مجال اینکه نتایج به دور از انتظار هزاران هوادار فولاد ماهان حاصل یک اعتماد بود که هرگز جوابی مثبت به همراه نداشت!»
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