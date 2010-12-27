پاسخ باشگاه فولاد ماهان سپاهان به تحلیل مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی باشگاه فولاد ماهان سپاهان آمده است:« در پی درج مطلبی بر روی خروجی خبرگزاری مهر و انتقادات شدید از مجموعه فولاد ماهان سپاهان، در پی احقاق حق هزاران هوادار متعصب این باشگاه و همچنین کارگران زحمت کش کارخانجات فولاد ماهان سپاهان، با طرح مواردی منصفانه و ضروری در راستای روشن شدن افکار عمومی و استحضار علاقه مندان فوتسال نکاتی را عنوان می دارد:

1- در پاسخ به این ادعا که عنوان گردیده باشگاه فولاد ماهان سپاهان با عدم حمایت مالی و میزبانی از دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال ایران و بلژیک و انصراف از حضور در تورنمنت باشگاهی جهان به حیثیت و آبروی فوتسال ایران لطمه می زند، ذکر دو نکته حیاتی است: نکته اول اینکه باشگاه فولاد ماهان سپاهان بدون هیچ گونه انتظاری و صرفاً به منظور حمایت از فوتسال ایران و جوانان با استعداد و علاقه مند به این رشته ورزشی در چندین مرحله در کنار سایر فعالیت های ورزشی خود با میزبانی و حمایت از دیدارهای ملی ایران زمینه برگزاری این مسابقات را فراهم نمود.

در مقطع کنونی نیز بنا به مصالح باشگاه ضرورتی به جهت میزبانی و حمایت از برگزاری دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک احساس نمی کند.لازم به ذکر است که این موضوع در زمانی مناسب و به فاصله چند هفته تا زمان برگزاری این دیدار به اطلاع مسئولین کمیته فوتسال رسیده است. اینکه در چندین مرحله حمایت های گسترده باشگاه فولاد ماهان سپاهان موجب برگزاری دیدار های دوستانه ملی گردید و البته برای جمعی از مسئولین عزیز و دوستان رسانه ای اهمیتی نداشته است چندان برای هواداران فولاد ماهان سپاهان جای تعجب نداشته چرا که به قدر کافی به این بی مهری ها عادت کرده اند. اما در عجبیم از اینکه با انصراف باشگاه فولاد ماهان از میزبانی تیم های ملی ایران و بلژیک این باشگاه نابود کننده فوتسال ایران لقب گرفته است.

نکته دوم اینکه اساساً فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال به تنهایی به عنوان متولیان این رشته ورزشی قادر به برگزاری دیدار دوستانه ای چون ایران و بلژیک خواهند بود تا به حیثیت فوتسال ایران لطمه ای وارد نگردد، که اگر این چنین نباشد باید به حال این فوتسال تاسف خورد.

2- ذکر این مورد که باشگاه فولاد ماهان سپاهان در صدر اخبار فوتسال ایران قرار داشته است و در این فصل دیگر مدعی و یکه تاز میدان فوتسال نیست و همچنین پیدایش قدرتهایی چون گیتی پسند، فولاد گستر در کنار شهید منصوری قرچک باعث گردیده است تا فولاد ماهان از یکه تازی افتاده و اسیر بحران های داخلی شود نگاه نه چندان تیز بین و غیر حرفه ای نگارنده را نشان می دهد.چرا که فولاد ماهان سپاهان در فصل گذشته رقابتها نیز تا هفته های پایانی مسابقات رقابت تنگاتنگی را با نماینده قرچک برای فتح جام قهرمانی داشت و در فصل جاری رقابت ها نیز همچنان از بخت بالایی برای رسیدن به قهرمانی برخوردار است. چنان چه نگاهی گذرا به جدول رده بندی مسابقات و مقایسه آن با فصل گذشته این موضوع را به وضوح نشان می دهد.