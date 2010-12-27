عدم استفاده از مصالح استاندارد خسارات زلزله دورود را تشدید کرد

امیر حمزه حقی آبی در حاشیه اولین کارگاه استاندارد سازی مصالح ساختمانی در گفتگو با مهر با اشاره به زلزله خیز بودن استان لرستان اظهار داشت: زلزله شهرستان دورود در سال 85 و سال جاری خسارات فراوانی به دنبال داشت.

وی با اشاره به گسل های متعدد در استان لرستان خاطر نشان کرد: این گسل های متعدد شرایطی را به وجود آورده که زلزله را نمی توان دیگر یک حادثه غیر مترقبه به حساب آورد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر تمرین همزیستی با زلزله در استان، عنوان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده بسیاری از ساختمان های آسیب دیده در زلزله شهرستان دورود به دلیل عدم استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد تخریب شده است.

حقی آبی بیان داشت: عدم چسبندگی مصالح ساختمانی، عدم قفل و بست های لازم و ضعف اتصالات خسارات زلزله دورود را تشدید کرده است.

وی تاکید بر استاندارد سازی مصالح ساختمانی در کشور و استان، یادآور شد: در نقاط مختلف دنیا با وجود وقوع زلزله های قوی تر به دلیل استفاده از مصالح استاندارد خسارات خیلی کمتری نسبت ایران به واحد های مسکونی وارد می شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت برگزاری کارگاههای استاندارد سازی مصالح ساختمانی در کشور خاطر نشان کرد: نخستین کارگاه استاندارد سازی استان لرستان نیز در راستای جلوگیری از خسارات احتمالی زلزله آینده در این استان برگزار شده است.

حقی آبی با اشاره به محورهای برگزای نخستین کارگاه استاندارد سازی استان لرستان عنوان کرد: کاربرد مصالح صنعتی در ساخت و ساز، رعایت استاندارد های تولید مصالح اساسی بنا، استاندارد کردن فرایند ساخت و ساز، استاندارد سازی تاسیسات ساختمانی و لزوم کنترل کیفیت مصالح ساختمانی محورهای برگزاری این کارگاه بوده است.