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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

احیای ابنیه تاریخی و باستانی باید مطابق کاربری اصلی بنا باشد‬

احیای ابنیه تاریخی و باستانی باید مطابق کاربری اصلی بنا باشد‬

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس فراکسیون گردشگری مجلس گفت: احیای ابنیه تاریخی و باستانی باید مطابق کاربری اصلی بنا باشد‬ در غیر این صورت مردم از بناهای تاریخی استقبال نخواهند کرد.

اسدالله عباسی درگفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه تغییر کاربری بناهای تاریخی بدون حفظ هویت تاریخی بنا اصلا قابل توجیح نیست، تاکید کرد: روح زندگی و جریان حیات باید درآثار تاریخی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این یک اصل است.

وی اظهارداشت: وقتی به یک بنای تاریخی به عنوان یک موضوع فرهنگی نگریسته می ‌شود، نمی ‌توان جریان زندگی در آنها و تمامی اتفاقاتی که پیرامون آن رخ داده را نادیده گرفت.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین برضرورت برنامه ریزی و توجه برای نگهداری مناسب از آثار باستانی و تاریخی در جامعه تاکید کرد و گفت: میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن، زمینه شناخت هویت و خط فرهنگی میسر می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت فوق العاده آثار باستانی در ابعاد گوناگون فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی،‌ و اقتصادی،‌ و کارکردهای گوناگون این آثار برای حفظ، افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی،‌ ایجاد احساس افتخار به هویت ملی،‌ منافع اقتصادی ناشی از عواید حاصل از صنعت گردشگری لزوم توجه و اهمیت بیشتر برای حفظ و نگهداری این آثارامروز بیشتر احساس می شود.

عباسی همچنین با اعلام اینکه کشاورزی و گردشگری محورهای توسعه گیلان است، خاطرنشان کرد: این استان همیشه به داشتن تولیدات کشاورزی استراتژیک ازقبیل چای، برنج، زیتون و سایرمحصولات شهرت داشته ومردم آن نیز برای تولید در این عرصه پیشگام بوده اند.

وی یادآورشد: زمینهای حاصلخیز، منابع آبی فراوان و همچنین کشاورزان با تجربه از ظرفیتهای مناسب این منطقه برای افزایش ثروت عمومی و توسعه اقتصادی استان است.

کد مطلب 1219059

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