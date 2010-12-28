احیای ابنیه تاریخی و باستانی باید مطابق کاربری اصلی بنا باشد‬

اسدالله عباسی درگفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه تغییر کاربری بناهای تاریخی بدون حفظ هویت تاریخی بنا اصلا قابل توجیح نیست، تاکید کرد: روح زندگی و جریان حیات باید درآثار تاریخی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این یک اصل است.

وی اظهارداشت: وقتی به یک بنای تاریخی به عنوان یک موضوع فرهنگی نگریسته می ‌شود، نمی ‌توان جریان زندگی در آنها و تمامی اتفاقاتی که پیرامون آن رخ داده را نادیده گرفت.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین برضرورت برنامه ریزی و توجه برای نگهداری مناسب از آثار باستانی و تاریخی در جامعه تاکید کرد و گفت: میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان و نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن، زمینه شناخت هویت و خط فرهنگی میسر می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت فوق العاده آثار باستانی در ابعاد گوناگون فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی،‌ و اقتصادی،‌ و کارکردهای گوناگون این آثار برای حفظ، افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی،‌ ایجاد احساس افتخار به هویت ملی،‌ منافع اقتصادی ناشی از عواید حاصل از صنعت گردشگری لزوم توجه و اهمیت بیشتر برای حفظ و نگهداری این آثارامروز بیشتر احساس می شود.

عباسی همچنین با اعلام اینکه کشاورزی و گردشگری محورهای توسعه گیلان است، خاطرنشان کرد: این استان همیشه به داشتن تولیدات کشاورزی استراتژیک ازقبیل چای، برنج، زیتون و سایرمحصولات شهرت داشته ومردم آن نیز برای تولید در این عرصه پیشگام بوده اند.

وی یادآورشد: زمینهای حاصلخیز، منابع آبی فراوان و همچنین کشاورزان با تجربه از ظرفیتهای مناسب این منطقه برای افزایش ثروت عمومی و توسعه اقتصادی استان است.