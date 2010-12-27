فرودگاه سراوان برای برقراری پرواز نیاز به توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سید محمد داودی ظهر دوشنبه در بازدید معاون برنامه ریزی استاندار و هیات همراه از فرودگاه سراوان، اظهار داشت: فعال شدن فرودگاه سراوان با توسعه باند امکان پذیر است که آنهم نیاز به تامین اعتبار لازم دارد.

وی گفت: ساخت این فرودگاه با اعتبار اولیه 16 میلیارد ریال از سال 1374 آغاز و در سال 1386 به بهره برداری رسید.

وی افزود: در هفته دولت سال 1381 سالن های ورودی و خروجی مسافر این فرودگاه نیز افتتاح شد.

مدیر کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان بیان داشت: طول باند این فرودگاه دو هزار و 250 متر و عرض آن 55 متر می باشد.

وی گفت: متاسفانه به علت تکمیل نشدن روکش باند و نبود ظرفیت کافی برای توسعه آن فعالیت این فرودگاه به تاخیر افتاده است.

داودی افزود: در سال 1386 هواپیمای فوکر 50 از این فرودگاه در مسیر سراوان - بندرعباس فعالیت داشت که به سبب نداشتن توجیه اقتصادی و نبود مسافر تعطیل شد.

وی اظهار داشت: هواپیماهای فوکر 50 برای طی مسیر سراوان به زاهدان و سراوان به تهران در مقایسه با فوکر 100 مدت زمان بیشتری را سپری می کنند و وقت بیشتری از مسافران تلف می شود.

مدیر کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان گفت: اگر طول باند به سه هزار و 100 متر افزایش یابد، امکان راه اندازی هواپیمای فوکر 100 در این فرودگاه وجود خواهد داشت و تردد برای مسافران در مسیرهای یادشده آسان می شود.

وی همچنین افزود: اگر زیرساخت های لازم در فرودگاه سراوان تامین شود امکان برقراری پرواز و جابجایی مسافر از این فرودگاه به تهران و سایر استان ها فراهم می شود.

داودی بیان داشت: قرار است یکی از سرمایه گذاران بومی سراوان با امضای قراردادی با شرکت هواپیمایی ماهان تعهد تکمیل ظرفیت هواپیما را بر عهده گیرد تا پروازهای این شرکت در مسیر سراوان برقرار شود.

وی در ادامه افزود: برقراری پرواز هواپیماها سبب ترغیب مردم سراوان برای سفرهای هوایی و افزایش شمار مسافران می شود.

مدیر کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان گفت: اکنون گستره فرودگاه سراوان 533 هکتار و دارای ساختمان اداری، پایانه، سالن ورودی و خروجی مسافر و مکان استقرار نیروی انتظامی است.

رجبعلی شیخ زاده معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید اظهار داشت: اگر شرکت ماهان با فرودگاه سراوان همکاری کند انجام برخی طرحهای عمرانی از جمله دیوارکشی باند فرودگاه توسط معاونت برنامه ریزی استاندار انجام خواهد شد.