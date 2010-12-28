18 مرکز پیام نور در گیلان فعال است

محمد دوستاردرگفتگو با خبرنگار مهرافزود: در حال حاضر 33 هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، 90 عضو هیئت علمی ثابت و یک هزار و 200 عضو هیئت علمی مدعو در این تعداد مرکز دانشگاهی استان مشغول به تحصیل و تدریس هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه دانشگاه پیام نور با حداقل هزینه، آموزش عالی را به خانه های مردم می برد، اظهارداشت: این دانشگاه با توجه به نظام آموزشی منحصر به فردی که دارد آموزش عالی را با حداقل هزینه به خانه های مردم می برد.

رئیس دانشگاه پیام نورگیلان گفت: نظام ویژه آموزشی دانشگاه پیام نور موجب شده، این دانشگاه جایگاه ویژه ای در داخل و خارج به خود اختصاص دهد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نورهم اکنون به لحاظ تعداد جمعیت دانشجو، مراکز و واحدهای دانشگاهی تحت پوشش، بزرگترین دانشگاه دولتی کشورمحسوب می شود.

دوستارگفت: نظام آموزشی این دانشگاه نیمه حضوری، مشارکتی و بومی بوده و با کمترین هزینه می تواند ظرفیت دانشجویی خود را به خوبی افزایش دهد.

وی همچنین با اعلام اینکه دانشگاه پیام نور با هدف آموزش از راه دور شکل گرفته است، یادآورشد: این دانشگاه به رغم داشتن نظام ارزش یابی متمرکز و ارائه تمام سرفصلهای آموزشی شورای انقلاب فرهنگی، یک نظام کتاب محور است.