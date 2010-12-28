کارخانه "مرغ پر سفید" سیاهکل با دستور قضایی پلمپ شد

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی گزارشهای واصله مبنی بر مرگ و میر وسیع آبزیان در رودخانه دیسام، کارشناسان اداره محیط زیست سیاهکل ضمن بازدید از محل با تخلیه مستقیم و بدون پالایش فاضلاب خام کشتارگاه مرغ پرسفید به رودخانه دیسام مواجه شدند که بلافاصله با دریافت حکم قضایی و با استناد به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به پلمپ این واحد صنعتی متخلف اقدام شد.

طی چند روز اخیر صدها قطعه ماهی در رودخانه دیسام شهرستان سیاهکل به دلیل ورود پسابهای کشتارگاه کارخانه " مرغ پرسفید " این منطقه تلف شدند.

علی رغم اخطار به صاحب این کشتارگاه به دلیل رعایت نکردن مقررات زیست محیطی با رها کردن پسابهای کشتارگاه سبب مرگ و میر ماهی و آبزیان رودخانه دیسام سیاهکل شد و در این حادثه به دلیل از بین رفتن اکسیژن آب صدها قطعه ماهی زردپر، کولی و کپور از بین رفتند.

براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.