اعتبارات مترو قم هنوز جذب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن بختیاری بعداز ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و مساعدت دولت و کمک های نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی بحث اجرای پروژه خط A مترو در قم شکل گرفت و اگر اعتبارات آن در بودجه 89 که 110 میلیارد تومان پیش بینی شده محقق شود امیدواریم این پروژه با سرعت مناسبی اجرایی شود اما متاسفانه روند تخصیص این اعتبار با مشکلاتی مواجه شده و امیدواریم مسئولان استان به ویژه استاندار این مشکل را برطرف کند.



وی اضافه کرد: در قانون بودجه 89 به صراحت شهرداری به عنوان دستگاه اجرایی پروژه های قطار شهری مشخص شده اما متاسفانه برخی از دستگاه های دیگر در تلاش هستند که این اعتبارات از طریق آنها وارد شهر قم شود.



وی گفت: از مدیران همه دستگاه های مرتبط تقاضا می کنم که بر محور قانون حرکت کنند و اجازه دهند همان طور که در قانون مشخص شده اعتبارات از طریق دستگاه های مجری تخصیص یابد تا در روند اجرای پروژه ها خللی وارد نشود و دعواها و سلیقه های شخصی دخالتی در امور این چنینی نداشته باشد.



به دنبال پائین کشیدن همدیگر نباشید



بختیاری با بیان اینکه سال 89 نزدیک است به پایان برسد اما اعتبارات مربوط به قطار شهری قم جذب نشده است، تصریح کرد: وقتی دلیل این کار ریشه یابی شود می بینیم که متاسفانه برخی ها حس می کنند که اگر قرار باشد کاری از کانال آنها انجام نشود پس بهتر است اصلا انجام نشود، در حالی که باید اولویت را بر این محور قرار داد هر نهادی که می خواهد کار عمرانی انجام دهد مورد حمایت قرار گیرد.



وی ادامه داد: قانونگذار نحوه اختصاص بودجه را مشخص کرده که باید در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد و در این پروژه، شهرداری قم دستگاه اجرایی است و اگر غیر این باشد خلاف قانون است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: به جای اینکه به دنبال پائین کشیدن همدیگر باشیم باید سعی کنیم با هم افزایی و تعامل اعتبارات ملی بیشتری وارد قم کنیم.



دلایل جهش عمران و آبادانی در قم



وی با بیان اینکه در این دو سه سال اخیر چند دلیل وجود داشت که حرکت عمرانی و آبادانی شهر قم سرعت فوق العاده ای پیدا کرده است، گفت: یکی از این دلایل نگاه ویژه دولت به خصوص شخص رئیس جمهوری برای عمران و آبادانی شهر قم بود و در همین راستا کارگروه توسعه و عمران قم برای اولین بار در کشور ایجاد شد تا بتواند با اختیارات بیشتری تصمیم گیری کند و عمران و آبادانی قم با سرعت بیشتری انجام شود.



بختیاری ادامه داد: نگاهی که در دولت های نهم و دهم برای عمران و آبادانی شهر قم وجود داشت در هیچ یک از دولت های قبلی به این اندازه نبوده است.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم یکی دیگر از پتانسیل های فراهم شدن زمینه های عمران و آبادانی قم را پیگیری نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی به ویژه دکتر لاریجانی دانست و تاکید کرد: تلاش و پیگیری مجدانه نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی در به حرکت افتادن چرخ توسعه و پیشرفت قم نقش بسزایی داشته است.



وی ادامه داد: در این سال ها نقش مجموعه شهرداری قم در عمران و آبادانی این شهر چشمگیرتر بود، به گونه ای که شهرداری قم پرتوان تر از گذشته شهر قم را تبدیل به کارگاه بزرگی کرده است.



مصادره مصوبات کارگروه توسعه و عمران درست نیست



بختیاری با انتقاد از رویکرد تخریبی برخی افراد اظهار داشت: بعضی ها عادت دارند که همیشه سفره ای که دیگران آن را باز می کنند را به نام خودشان کنند، در حالی که این اخلاق نه اسلامی است و نه انسانی. این افراد سعی می کنند مصوبات کارگروه توسعه و عمران را به عنوان عملکرد خودشان جا بزنند در حالی که این کارگروه عنایتی بود که دولت خدمتگزار به شهر قم داشته و مصادره آن به نام یک مجموعه درست نیست.



به سمت قطار توسعه شهرداری قم سنگ پرتاب نکنید



وی با تاکید بر جایگزین شدن رقابت سازنده در عمران و آبادانی شهر قم در بین دستگاه ها به جای رقابت مخرب اظهار داشت: نباید به قطار در حال حرکت مجموعه عمران و آبادانی شهرداری قم به دلیل اینکه حرکت در آن جاری است سنگی پرتاب شود بلکه باید همه موانع در مسیر این پیشرفت و توسعه را برداشت.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم افزود: شهرداری بزرگ ترین دستگاه اجرایی در قم است که توان و ظرفیت ارائه خدمات و عمران و آبادانی شهر را دارد.