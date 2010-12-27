مراکز استعدادهای درخشان گلستان با کمبود فضا روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برخی از این مدیران عصر دوشنبه درنشست مدیران استعدادهای درخشان استان در گرگان به بیان مشکلات فراروی این مراکز پرداختند.

کمبود فضای نمازخانه، کتابخانه، کارگاه کامپیوتر و امکانات آزمایشگاهی، جبران عودت شهریه فرزندان فرهنگیان از طرف آموزش و پرورش جهت انجام فعالیت های فوق برنامه و برگزاری کلاس های تقویتی، دادن اولویت به مراکز استعدادهای درخشان جهت جذب نیروهای کارآزموده و معلمین با تجربه، تجهیز کارگاه کامپیوتر و استفاده از اینترنت پرسرعت و اختصاص نیروی کتابدار با توجه به حجم و تعداد بالای کتاب در این مراکزاز اهم موارد مطرح شده در این جلسه بود.

حسین آیت قائم مقام و معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش گلستان در این جلسه گفت: توجه خاص و حساسیت در این مدارس بدلیل پرورش دانش آموزانی که سطح ذهنی بالائی دارند کاملا منطقی است.

وی با اشاره به فرصت ایجاد شده در سطح کشور در خصوص توسعه مراکز استعدادهای درخشان افزود: افق ما توسعه این مراکز در سطح استان بوده و باید رایزنی های لازم جهت تاسیس مراکز جدید با مدیران شهرستان ها و مناطق به شرط تامین فضای آموزشی مناسب و تجهیز امکانات و تدارکات صورت گیرد.

معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش گلستان، تعامل بیشتر مدیران مراکز با کارشناسی استعداد های درخشان را خواستار شد تا پیگیری های لازم در خصوص رفع مشکلات آنان بعمل آید.



وی اظهار امیدواری کرد: برگزاری چنین جلساتی بتواند زمینه بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی مراکز را فراهم سازد.

جلسه مدرس زاده کارشناس استعدادهای درخشان اداره کل آموزش و پرورش گلستان نیز، به طراحی وبلاگ مراکز آموزشی استعدادهای درخشان گلستان اشاره کرد و هدف از آن را انعکاس اخبار، فعالیت ها و اقدامات مراکز در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی دانست.