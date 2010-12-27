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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

تحولات ساحل عاج/

گباگو قصد کناره گیری ندارد/ بی توجهی مردم به فراخوان اعتصاب واتارا

گباگو قصد کناره گیری ندارد/ بی توجهی مردم به فراخوان اعتصاب واتارا

تهدید رئیس جمهوری خود خوانده ساحل عاج به جنگ داخلی و بی نتیجه بودن فراخوان اعتصاب عمومی "الحسن واتارا" از جمله تحولات این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوران گباگبو" بار دیگر درخواست مخالفان برای کناره گیری از قدرت را رد کرد. وی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی "لو فیگارو" دولتهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه را به سناریونویسی علیه خود متهم کرد.

به ادعای گباگبو، تلاش این دو کشور برای به زیر کشیدن وی از قدرت نتیجه ای جز به راه افتادن جنگی داخلی در کشور ندارد. وی همچنین اعلام کرد سفیران این دو کشور در ساحل عاج با اعمال نفوذ در کمیسیون انتخابات سبب پیروز اعلام شدن "الحسن واتارا" شده اند.
 
در همین حال خبرگزاری آلمان به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه ضمن رد این ادعا، آن را بی اساس خواند. دولت فرانسه همچنین در اقدامی نمادین سفیر تعیین شده از سوی واتارا در پاریس را به رسمیت شناخت.
 
خبرگزاری فرانسه نیز از بی نتیجه بودن تلاش واتارا برای ایجاد اعتصاب سراسری در ساحل عاج خبر داد. بر این اساس مردم این کشور با وجود فراخوان نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری، مانند هر روز به کار و فعالیت خود ادامه داده و از تعطیلی ادارات، مراکز فعالیت و تجارت خودداری کرده اند.
 
گفتنی است اتحادیه اروپا خواستار تحریم حکومت گباگبو در ساحل عاج شده و از وی خواسته است تا از قدرت کناره گیری کند. اعضای این اتحادیه همچنین سفر رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج را به این منطقه ممنوع کرده اند.
کد مطلب 1219074

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