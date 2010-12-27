پیشکسوتان ساز ساز جا ماندند

به گزارش خبرنگار مهر در این مجمع عمومی که امروز6 دی ماه با حضوراعضای این کانون در محل خانه هنرمندان برگزار شد ابتدا هیئت مدیره و بازرس گزارشی از عملکرد دو ساله این کانون ارائه دادند.

در آغاز بازرس کانون در باره نمایشگاه سازهای ابداعی برگزار شده در سال گذشته گزارشی ارائه داد که با واکنشهایی از سوی حاضران مواجه شد.یکی از سازسازان با مطرح کردن دوباره موضوع جنجالی سخنان محمدرضا شجریان اقدام این کانون را در برگزاری این نمایشگاه قابل انتقاد دانست.

در ادامه این جلسه محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی به روی سن رفت و از حاضران خواست تا در آرامش شنوای همه سخنان و انتقادات باشند و ابراز یک سخن و حرف تازه در حیطه سازسازی را حتی اگر حرفی غیرکارشناسانه باشد را توهین به خود و مقدسات تلقی نکنند.

پس از سخنان سریراعضای هیئت مدیره با استعفای جمعی صحنه را ترک کردند و در ادامه این جلسه هیئت رئیسه به ریاست محمد سریر تشکیل شد .



در این مجمع پس پایان انتخابات و شمارش آرا به ترتیب رامین جزایری،غلامرضا میرهاشمی،درویشی،امیرمنصور رضایی وعلیرضا جاوید مقدم و به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.



همچنین یوسف پوریا وبیاض امیرعطایی که از پیشکسوتان عرصه ساز سازی هستند به عنوان اعضای اول و دوم علی البدل این کانون انتخاب شدند.



در این مجمع که آخرین مجمع عمومی خانه موسیقی در این دوره بود مهدی مقدسی به عنوان بازرس کانون انتخاب شد.



