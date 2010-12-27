تبیین نقش شیعه در فرهنگ اسلام عامل وحدت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد نثاری رئیس مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم رونمایی کتاب نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران که عصر امروز دوشنبه 6 دی ماه در حوزه هنری برگزار شد از همکاران دکتر ولایتی، نثر و قلم روان وی بعنوان ارزش افزوده بر این اثر از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین، سازمان تبلیغات در تألیف، انتشارات امیر کبیر در تولید این اثر قدردانی کرد.

وی در رابطه با علت تقطیع این اثر به دوازده جلد دیگر که قرار است منتشر شود گفت: این اثر به طور واحد می تواند کاربردهای مختلفی داشته و از سوی اقشار بسیاری مورد مطالعه قرار گیرد، اما اگر بخواهیم تأثیرگذاری آن را بیشتر کنیم باید این اثر ارزشمند را در اشکال دیگری نیز ارائه دهیم.

رئیس مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر گفت: شاید برای جوانان مشکل باشد که قطع واحد را مطالعه کنند، از این رو این اثر به دوازده موضوع تقسیم شد تا راه برای دسترسی به موضوعات خاص آن تسهیل شود. قطع این دوازده موضوع جیبی در نظر گرفته شده است تا در یک نشست کوتاه مورد مطالعه قرار گرفته و به تأثیرگذاری آن بیشتر کمک کند.

نثاری در ادامه با اشاره به شرایط ویژه جهان اسلام اظهار داشت: شرایط فعلی جهان اسلامی ویژه و استثنائی است، در حال حاضر ما با هجمه ها و شبهات بسیاری علیه تشیع در دنیای امروز مواجه هستیم. متأسفانه امروز هجمه ها از هر زمان دیگری بیشتر شده است، چرا که وحشت دشمن از نفوذ تشیع است. از طرفی استکبار جهانی به دشمنی های تفرقه انگیز و اختلافات شیعه و سنی دامن می زند. از سوی دیگر با وظایف خود در دفاع از مکتب تشیع به عنوان عقلانی ترین مذهب رو به رو هستیم.



وی گفت: هر اقدام نابخردانه و نسنجیده ممکن است به توسعه اختلافات کمک کند. در این زمان بهترین کار معرفی تمدن، تاریخ و گذشته تشیع است.

رئیس مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر تصریح کرد: امروز کسی نیست که بتواند انکار کند در جهانی که در آن قرار داریم تمدن و فرهنگ بزرگ اسلام وامدار نخبگان تشیع است. مطرح کردن مفاخر، گذشته و تاریخ خود بهترین دفاعی است که می توان در مقابله این همه شبه ها و دشمنی ها داشته باشیم. درست همین اقدامی که دکتر ولایتی در این اثر انجام داده را می توان بهترین اقدامی دانست که در شرایط امروز مؤثر تلقی می شود و می تواند به وحدت میان شیعه و سنی کمک کند.