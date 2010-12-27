عدم رغبت کشاورزان جهت بیمه محصولات زراعی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی بعد اظهر یکشنبه در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه در سال جاری متوسط میزان بارش باران و برف نسبت به سال های گذشته بسیار پایین آمده است افزود: تمهیدات لازم جهت مقابله با پدیده خشکسالی احتمالی به صورت کارشناسی در حال پیگیری است. اما متأسفانه عدم رغبت کشاورزان جهت بیمه محصولات زراعی خود مسئله ای است که جای نگرانی دارد.

وی ادامه داد: طی برنامه چهارم توسعه کشور می بایست بیش از 50 درصد از محصولات کشاورزی در هر استان بیمه می شدند، اما این آمار در سطح استان زنجان چندان مطلوب نیست و با وجود خشکسالی احتمالی بر نگرانی ها در این زمینه افزوده می شود.

رفیعی با تاکید بر اینکه مسئولین ذی ربط با اتخاذ تدابیر لازم موظف به ایجاد انگیزه لازم در بین کشاورزان جهت بیمه نمودن محصولات هستند افزود: یکی از عواملی که موجب استقبال کشاورزان می شود، تسهیل در دسترسی آنان به کارگزاران بیمه و پاسخگویی و معرفی بهتر این اقدام است.

معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه استان پتانسیل لازم برای رشد و توسعه کشاورزی را دارد افزود: تعداد کارگزارهای بیمه کشاورزی باید افزایش یابد که در این خصوص دهیاران استان با توجه به تجربه کارگزاری بیمه روستایی و عشایری می توانند کمک های لازم را انجام دهند.

