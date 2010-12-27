بصیرت مردم در نهم دی ماه 88 فتنه دشمنان را خاموش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری عصر دوشنبه در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تبریک میلاد پیامبر بزرگ دنیای مسحیت حضرت عیسی بن مریم (ع) و آستانه نهم دی ماه گفت: در 6 دی ماه سال گذشته مصادف با عاشورای حسینی متاسفانه شاهد حوادث ناگواری در برخی از خیابانهای تهران بودیم که توسط عناصر مزدور بیگانه عاشورای حسینی مورد هتک قرار گرفت روزی که جهان اسلام و قلوب همه اولیای خدا در حزن و شهادت حضرت ابا عبداله الحسین (ع) محزون و دیده ها گریان بود مزدوران دشمن در ماموریت خود شروع شادمانی و پایکوبی کردند.

وی افزود: عوامل دشمن با پایکوبی فکر کردند به اهدافی که در سر دارند نایل می شوند و در آستانه فتح و پیروزی هستند و با توطئه هایی که دشمن کرده و به آنها دیکته نموده بود به خیال خام خود در صدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند.

حجت الاسلام منتظری گفت: با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و با بصیرت مردم در 9 دی ماه و حضور چشمگیر و ارزشمند خود در صیانت از انقلاب مشت محکمی به دهان یاوه گویان و بداندیشان زدند و نشان دادند فتنه هایی که مصدر اصلی آن استکبار جهانی و علیه اسلام و ارزشهای انقلابی و دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس اسلامی محکوم به شکست است و دشمن فهمید که تقابل با ملت شریف ایران همچون مشت بر سندان کوبیدن است.

وی تاکید کرد: مهمترین عامل برای برخورد با این حوادث بصیرت مردم است و آنچه را که دشمن برای این ملت و این انقلاب پیش بینی می کند اگر با بصیرت به حوادث گذشته نگریسته شود و مردم ابعاد موضوع را در نظر بگیرند قطعاً آن توطئه ها و فتنه ها از بین می رود.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: هدفمند سازی یارانه ها قطعاً یک کار بسیار ارزشمند است و اجرای این قانون مستلزم شجاعت و همکاری و همیاری همه مردم باید باشد این یک مسئله شخصی نیست و این قانونی که تصویب شده و شرایط اجرایی آن اکنون فراهم شده و امروز با تمام گستردگی کار حدود یک هفته ای شروع شده لازم است همه و آحاد ملت دست به دست یکدیگر بگذارند و این امر را اجرایی کنند که در واقع یک انقلاب اقتصادی می باشد که باید انجام بگیرید.

وی با توجه به اجرایی شدن یارانه و دلیل حجم بالای کار افزود: کار بسیار بزرگی است و اقدام منطقی و ارزشمندی

می باشد و به دلیل بزرگی کار ممکن است چالشهایی در آن به وجود آید و مسئولین باید عوارض آن را چاره اندیشی کرده و همه ما موظفیم با دولت همکاری داشته تا این کار موفق شود.

