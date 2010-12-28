حمایت سازمان تبلیغات از انتشار کتابهای مدافع هویت شیعی

نقش اهالی ادب در ترویج تشیع تبیین شد/ بررسی نقش ایرانیان در فرهنگ اسلام

مؤلف کتاب "نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" از توجه ویژه این اثر به اهل ادب و هنر این سرزمین در ترویج تشیع یاد کرد و گفت: کتاب "نقش ایرانیان در فرهنگ و تمدن اسلام " نیز به زودی از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر می‌شود.

دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل عصر دوشنبه 6 دی ماه در مراسم رونمایی از کتاب "نقش تشیع در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" که در حوزه هنری برگزار شد گفت: شاید در طول تاریخ اسلام بارها تشیع و شیعه به لحاظ فرهنگی و علمی مورد انکار قرار گرفته است. البته بزرگان و نام آوران عرصه علم و فرهنگ و تمدن طی 1400 سال کارهای ارزشمندی عرضه کرده که به نسبت درصد مسلمانان و همچنین درصدی که شیعیان از کل مسلمانان تشکیل داده اند، سهم شیعه بیشتری از سایر مذاهب اسلامی در این میان برعهده داشته است.

وی افزود: در تاریخ معاصر " احمد امین مصری" در کتابهای "فجر اسلام" و "زهل اسلام" چنین اقدامی انجام داده است. این امر موجب شد سه نفر از علمای شیعه در پاسخ به این انکار و این کم لطفی سه کار مهم را عرضه کردند. "عیان شیعه" اثر مرحوم سید محسن امین به شکلی اعجاز علمی شیعه را تحلیل کرد .

ولایتی درادامه با اشاره به اینکه اولین دانشگاه در تاریخ اسلام دانشگاه امام صادق(ع) بوده، گفت: به اجماع مورخان سنی و شیعه کسانی که در یک مقطع خاص از محضر ایشان استفاده می کردند به 4 هزار نفر می رسیدند. در تاریخ شیعه و سنی دانشگاهی با چنین وسعت وجود ندارد.

مؤلف کتاب " نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی " در ادامه اظهارات خود یادآور شد: در سال 334 در بغداد توسط آل بویه بعنوان یک سلسله شیعه، حوزه علمیه تأسیس کردند که بزرگانی چون شیخ مفید، سید رضی، از بزرگان و اساتیدی هستند که در این حوزه حضور یافته اند. بیش از 100 سال پس از این تاریخ در 447 قمری که بغداد از سوی طغرل سلجوقی فتح شد کتابخانه شیخ طوسی به آتش کشیده شد. همچنین دانشگاه الازهر توسطه علمای فاطمیه مصر که شیعه بودند تأسیس شد. قریب 1000 سال از تاریخ تأسیس این دانشگاه می گذرد. در کل باید گفت که در تمام حوزه های علمی و بخشهای علمی و شاخه های فرهنگ و تمدن اسلامی بزرگانی از رشته های مختلف وجود دارد.

وی اضافه کرد: از منظر دیگر این کتاب دیگر تأکید خود را روی ایرانیان و نقش آنها در تشیع گذاشته است. قدمت تشیع و علوم حاصل به زمان صدر اسلام می رسد.

دکتر ولایتی در پایان تأکید کرد: این کتاب به نقش شعرا و اهل ادب و هنر این سرزمین در ترویج تشیع و این که بسیاری از کسانی که در تاریخ ادبیات می شناسیم یا شیعه بوده اند و یا گرایش بالایی به اهل بیت داشته اند توجه دارد.

دکتر علی اکبر ولایتی در پایان از تألیف کتاب جدید " نقش ایرانیان در تمدن اسلامی " خبر داد که درحال حاضر در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این کار پیشتاز است گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از این اثر پشتیبانی کرد تا به انجام رسید. کتاب بعدی "نقش ایرانیان در تمدن اسلامی" که شاید دو برابر این کتاب حجم داشته باشد در آینده نه چندان دور به زیور طبع در مؤسسه امیرکبیر آراسته خواهد شد. در این راه همچنین دکتر خاموشی با سعه صدر خود کمک بسیاری کردند و دکتر نثاری با مدیریتی قوی در این راه نقش مهمی برعهده داشتند.



سازمان تبلیغات اسلامی از آثار مدافع فرهنگ شیعی حمایت می‌کند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت انتشار کتابهایی که از هویت شیعی و مذهبی دفاع می‌کند گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از انتشار این آثار و عرضه آن به جوانان تشنه فرهنگ اسلامی حمایت می‌کند.

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم رونمایی از کتاب "نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" که عصر دوشنبه 6 دی ماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد گفت: موضوع شیعه قرآن و عترت است و شیعه کسی است که این دو را از یکدیگر جدا ندانسته، ملازمت این دو را در زندگی خود پذیرا باشد.

وی با اشاره به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهندسی فرهنگ و نقش سازمان تبلیغات اسلامی در این مسیر اظهار داشت: وقتی مهندسی فرهنگ مطرح شد قرار شد برای معرفی فرهنگ خود اقداماتی انجام دهیم. چرا تا آن زمان اقدامات یا معدود و یا پراکنده صورت گرفته بودند. در همان زمان طی دیداری با دکتر ولایتی برای انتشار این اثر اعلام آمادگی کرده و این آمادگی با استقبال گرمی مواجه شد.

دکتر خاموشی با اشاره به پرفروش بودن این اثر گفت: اگر انتخابهای خوبی داشته باشیم و سیر محتوا نیز قوی باشد بی تردید کتاب پرفروش خواهد بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه این سازمان از هر اثری با این گستردگی که از هویت ملی، مذهبی و شیعی ما حمایت کند استقبال می کند گفت: انتشار امیرکبیر انتشاراتی است که باید در این حوزه با نگاه دینی وارد شود. این انتشارات سابقه و تاریخچه خوبی به جای گذاشته اما پس از انقلاب باید سوابق دیگری هم برجای بگذارد، بنابر این از این پس شاهد انتشار آثاری از این دست خواهید بود.

وی با اشاره به روند جمع آوری روایات رسول اعظم(ص) از طرق شیعه که چندی پیش از سوی پژوهشکده باقر العلوم منتشر شد اشاره کرد و گفت: این اثر درحال ترجمه فارسی است که در نهایت به یک اثر 30 جلدی تبدیل می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: ما بدنبال آثاری از این دست هستیم تا آنها را به جامعه جوان که تشنه فرهنگ اسلامی ایرانی هستند عرضه کنیم.

جلد دوم و سوم فرهنگ و تمدن اسلام و ایران منتشر می‌شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه کتاب " نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" در مقایسه با پراکنده کاریهای این عرصه منحصر به فرد است، از انتشار جلد دوم و سوم کتاب تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در آینده نزدیک خبر داد.

محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم رونمایی از کتاب " نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" که عصر 6 دی ماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: این جلسه تکریم مقوله علم و فضیلت و بهانه آن رونمایی از کتاب نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران است.

وی افزود: روزی که موضوع فرهنگ و تمدن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نکته مهم مورد بحث قرار دادیم خیلی ها باور نمی کردند بتوان این اندوخته ها و ذخایر را گرد و غبار زوده و در دسترس نسل جوان و بشریت قرار داد. سختی کار موجب شده بود نوعی نگرانی پیش آید اما زمانی که دکتر ولایتی قبول مسئولیت کرده و پذیرفت که این علم را بردوش خود با افتخار به جلو ببرد، این نگرانی از میان رفت.

مخبر دزفولی گفت: از همان روز که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد کمیته فرهنگ و تمدن ایران شکل بگیرد و دکتر ولایتی پذیرفت و پس از آن هرکس که حرفی و سخنی در این رابطه داشت گرد وی جمع شد. امیدواریم همه علاقمندان بیش از گذشته به این مجموعه ملحق شوند. در آغاز راه عرصه های مختلف مورد توجه بودند به عنوان مثال 300 عنوان کتاب درسی یکی از مفاخر تمدنی معرفی شد. این یک شاخه از ده ها کار است. این که تنها به معرفی بسنده نشود و به محتوای فکری و محصولی که دانشمند معرفی کرده نیز پرداخته شود. وقتی فارابی مطرح می شود نظر وی در موضوع سیاست مطرح شود و مطرح شدن ابن سینا همزمان با مطرح شدن دیدگاه وی در فلسفه و پزشکی مطرح باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این کار هم در مدارس و هم در دانشگاه ها با جدیت دنبال می شود. شاخه دوم توجه به حرکت عمومی و فرهنگ سازی در سطح جامعه بود. با تدبیر دکتر ولایتی و همکاری دیگران تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شکل گرفت. جلد اول منتشر شده و جلد دوم در شرف انتشار است و جلد سوم مراحل خود را طی می کند. با انتشار این سه جلد برای هر روز شمسی دست کم سه مناسبت فرهنگی تمدنی و تاریخی معرفی شده است. این اثر می تواند مبنایی برای استفاده از مجامع مختلف، صدا و سیما و بخشهای رسانه ای است.

محمد رضا مخبر دزفولی تأکید کرد: این کتاب از سوی دکتر ولایتی و گروه همکار وی در نوع خود منحصر به فرد است. ممکن است کارهای پراکنده در این عرصه صورت گرفته باشد اما با این نگاه و معرفی نو و منحصر به فرد محسوب می شود. در همین راستا کتاب نقش ایران در فرهنگ و تمدن اسلام به عنوان کار بعدی دکتر ولایتی منتشر خواهد شد که تکمیل کننده این کتاب محسوب می شود. ایرانی ها بیشترین نقش را در ساخت تمدن داشتند. هرگاه از مجموعه تمدنی اسلامی در قرون اولیه آن بخشی که ایرانیان برعهده داشته اند برداریم زیبا ترین بخش را برداشته ایم.

تبیین نقش شیعه در فرهنگ اسلام عامل وحدت مسلمانان است

رئیس مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر گفت: در شرایط فعلی جهان اسلام که تشیع با هجمه‌ها و شبهات بسیاری مواجه است، کتاب "نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران " می‌تواند به وحدت میان شیعه و سنی کمک کند.

دکتر احمد نثاری رئیس مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم رونمایی کتاب نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران که عصر دوشنبه 6 دی ماه در حوزه هنری برگزار شد از همکاران دکتر ولایتی، نثر و قلم روان وی بعنوان ارزش افزوده بر این اثر از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین، سازمان تبلیغات در تألیف، انتشارات امیر کبیر در تولید این اثر قدردانی کرد.

وی در رابطه با علت تقطیع این اثر به دوازده جلد دیگر که قرار است منتشر شود گفت: این اثر به طور واحد می تواند کاربردهای مختلفی داشته و از سوی اقشار بسیاری مورد مطالعه قرار گیرد، اما اگر بخواهیم تأثیرگذاری آن را بیشتر کنیم باید این اثر ارزشمند را در اشکال دیگری نیز ارائه دهیم.

رئیس مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر گفت: شاید برای جوانان مشکل باشد که قطع واحد را مطالعه کنند، از این رو این اثر به دوازده موضوع تقسیم شد تا راه برای دسترسی به موضوعات خاص آن تسهیل شود. قطع این دوازده موضوع جیبی در نظر گرفته شده است تا در یک نشست کوتاه مورد مطالعه قرار گرفته و به تأثیرگذاری آن بیشتر کمک کند.

نثاری در ادامه با اشاره به شرایط ویژه جهان اسلام اظهار داشت: شرایط فعلی جهان اسلامی ویژه و استثنائی است، در حال حاضر ما با هجمه ها و شبهات بسیاری علیه تشیع در دنیای امروز مواجه هستیم. متأسفانه امروز هجمه ها از هر زمان دیگری بیشتر شده است، چرا که وحشت دشمن از نفوذ تشیع است. از طرفی استکبار جهانی به دشمنی های تفرقه انگیز و اختلافات شیعه و سنی دامن می زند. از سوی دیگر با وظایف خود در دفاع از مکتب تشیع به عنوان عقلانی ترین مذهب رو به رو هستیم.

وی گفت: هر اقدام نابخردانه و نسنجیده ممکن است به توسعه اختلافات کمک کند. در این زمان بهترین کار معرفی تمدن، تاریخ و گذشته تشیع است.

رئیس مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر تصریح کرد: امروز کسی نیست که بتواند انکار کند در جهانی که در آن قرار داریم تمدن و فرهنگ بزرگ اسلام وامدار نخبگان تشیع است. مطرح کردن مفاخر، گذشته و تاریخ خود بهترین دفاعی است که می توان در مقابله این همه شبه ها و دشمنی ها داشته باشیم. درست همین اقدامی که دکتر ولایتی در این اثر انجام داده را می توان بهترین اقدامی دانست که در شرایط امروز مؤثر تلقی می شود و می تواند به وحدت میان شیعه و سنی کمک کند.