سند چشم ‌انداز شهر الکترونیک همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دبیر کمیته پژوهش شهر الکترونیک در این جلسه با اشاره به لزوم ایجاد شهر الکترونیک در مدیریت شهری، گفت: با اطلاع‌ رسانی و فرهنگ ‌سازی بیشتر، بهتر می‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

محمد مهدی شیرمحمدی با بیان اینکه در بحث شهر الکترونیک باید علاوه بر ابزار الکترونیکی کامپیوتر از ابزارهای دیگری نیز استفاده کرد، افزود:تکمیل چرخه خدمات الکترونیک از مهمترین مباحث فناوری اطلاعات است که این چرخه را باید تا حد امکان الکترونیکی کرد.

دبیر کمیته پژوهش شهر الکترونیک با اشاره به محورهای اساسی سند چشم انداز سه ساله شهر الکترونیک همدان، گفت: یکی از این محورها ارتقا جایگاه همدان در سال 92 به عنوان یکی از پنج شهر برتر الکترونیکی کشور است که مردم همدان در این سال قادر خواهند بود بیش از نیمی از خدمات دستگاه‌های دولتی را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

وی آگاه شدن مردم همدان از تمامی خدمات الکترونیکی ارائه شده و افزایش سطح مهارت‌های آنها در این خصوص را از دیگر محورهای این سند برشمرد و گفت: ایجاد فرصت‌های امن و عادلانه به منظور بهره‌ گیری از خدمات الکترونیکی برای تمامی شهروندان از دیگر محورهای چشم انداز سه ساله شهر الکترونیکی همدان است.

شیرمحمدی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین قدیمی، گسترش تولید محتوا و صفحات اینترنتی بومی و استفاده از نگاه برنامه ‌ریزان از دیگر محورهای این چشم انداز است.