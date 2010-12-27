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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۷

کریمی خبر داد:

82 هزار دانش آموز لرستانی در المپیاد علمی شرکت کردند

82 هزار دانش آموز لرستانی در المپیاد علمی شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از شرکت 82 هزار دانش آموز در آزمون المپیاد علمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نادر کریمی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این آزمون به خبرنگار مهر گفت: همزمان با سراسر استان اولین مرحله آزمون المپیاد علمی دانش آموزان مقطع راهنمایی با حضور بیش از 82 هزار دانش آموز لرستانی در خرم آباد برگزار شد.

وی با تشریح اهداف برگزاری این آزمون، یادآور شد: ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان، شناسایی دانش آموزان کوشا و مستعد و تلاشگر،تقویت بنیه علمی دانش آموزان و همچنین ایجاد انگیزه مطالعه و درس خواندن از جمله اهداف برگزاری این آزمون بوده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: پس از اعلام نتایج این آزمون علمی ضمن برگزاری مراسمی برای تقدیر از برگزیدگان نهایی این آزمون ها، نفرات برتر به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1219087

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