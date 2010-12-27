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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

6 نفر در مغرب در ارتباط با تروریسم دستگیر شدند

6 نفر در مغرب در ارتباط با تروریسم دستگیر شدند

وزارت کشور مغرب از بازداشت شش نفر که قصد اقدامات تروریستی در داخل این کشور را داشتد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، وزارت کشور مغرب در بیانیه ای تاکید کرد: نیروهای امنیتی شش مغربی را به اتهام طراحی حملات تروریستی در داخل و خارج کشور بازداشت کرده اند.

دراین بیانیه آمده است : بازداشت شدگان کارشناس ساخت مواد منفجره هستند و درصدد بودند که اقداماتی علیه برخی کشورها انجام دهند.آنها قصد داشتند که با استفاده از خودروهای بمب گذاری اهداف خارجی در مغرب و تاسیسات ملی و مراکز امنیتی را مورد حمله قراردهند.

در بیانیه مذکور بدون ذکر اطلاعات دقیق بازداشت شدگان درباره چگونگی دستگیری و زمان آن، آمده است : اعضای این شبکه تروریستی پس از طی تحقیقات جاری برای محاکمه به دادستانی فرستاده می شوند.

کد مطلب 1219088

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