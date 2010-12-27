6 نفر در مغرب در ارتباط با تروریسم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، وزارت کشور مغرب در بیانیه ای تاکید کرد: نیروهای امنیتی شش مغربی را به اتهام طراحی حملات تروریستی در داخل و خارج کشور بازداشت کرده اند.

دراین بیانیه آمده است : بازداشت شدگان کارشناس ساخت مواد منفجره هستند و درصدد بودند که اقداماتی علیه برخی کشورها انجام دهند.آنها قصد داشتند که با استفاده از خودروهای بمب گذاری اهداف خارجی در مغرب و تاسیسات ملی و مراکز امنیتی را مورد حمله قراردهند.

در بیانیه مذکور بدون ذکر اطلاعات دقیق بازداشت شدگان درباره چگونگی دستگیری و زمان آن، آمده است : اعضای این شبکه تروریستی پس از طی تحقیقات جاری برای محاکمه به دادستانی فرستاده می شوند.