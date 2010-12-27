تصادفات جاده ای در خراسان شمالی 13 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سردارابوالقاسم اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان این که وضعیت خوبی در جاده های استان حاکم است، اظهار داشت: در حوزه درون شهری نسبت به 9 ماه اول سال گذشته تعداد تصادفات منجر به فوت 17 درصد کاهش، تعداد تصادفات منجر به جرح 23 درصد کاهش، تعداد تصادفات منجر به خسارت 50 درصد کاهش و تعداد فوتیها و مجروحان به ترتیب 23 و 32 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در حوزه برون شهری نیز تعداد تصادفات منجر به فوت چهار درصد کاهش، تعداد تصادفات منجر به جرح 9درصد کاهش، تعداد تصادفات منجر به خسارت دو درصد کاهش و تعداد فوتی ها ومجروحان به ترتیب 9 و شش درصد کاهش داشته است.

اسفندیاری افزود: پارسال درحوزه درون شهری 155هزار و 523 قبض برگ جریمه صادر شده است که این میزان در سال جاری 13 درصد افزایش داشته است و به 176 هزار و 478 فبض جریمه رسیده است.

وی ادامه داد: در حوزه برون شهری نیز درسال قبل 324 هزار و 162 برگ جریمه صادر شده است که این میزان درسال جاری 9 درصد کاهش داشته است.

سردار اسفندیاری وضعیت حوزه جرایم استان را روند رو به کاهش توصیف کرد و گفت: از لحاظ وقوع جرم، شهرستانهای استان نسبت به سه ماه دوم سال جاری روند رو به کاهشی داشته است.

وی شهرستان بجنورد با حدود 60 درصد از وقوع جرایم استان را شهرستان اول معرفی کرد و خاطر نشان کرد: شهرستانهای شیروان با حدود 15 درصد و مانه وسملقان با حدود 8 درصد از وقوع جرایم استان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی درخصوص کشفیات نیروی انتظامی استان نیز گفت: در 9 ماه اول سال جاری 500 کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده است که در سال گذشته 745 کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده بود.

وی ادامه داد: کشف هروئین، کریستا ل ومواد شیمیایی صنعتی در استان رشدی معادل 58 درصد داشته است که این وضعیت نگران کننده است.

اسفندیاری همچنین از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستور رهبری خبر داد و اظهار داشت: به موجب این قانون مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی مواد مخدر محسوب می شوند و معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد و درمان نکنند مجرم شناخته می شوند و در صورت دستگیری مجریان قانون ملزم به ترک اجباری در اردوگاههای ترک اعتیاد خواهند بود.

وی از دیگر موارد اصلاحی این قانون به تحت پوشش قرارگرفتن معتادان بی بضاعت توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف به پرداخت هزینه های ترک اعتیاد این معتادان است و بیمه های پایه و بستری خود را باید با این معتادان ارائه دهد.

وی افزود: به موجب این قانون اتباع خارجی که در حین ورود و یا خروج در مرتبه اول اقدام به حمل مواد مخدر داشته باشند بین یک تا پنج سال گذرنامه های آن ها باطل شده و ممنوع الخروج می شوند و درصورت تکرار جرایم پنج برابر می شوند.