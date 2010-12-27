10 دفتر پیشخوان در حوزه مدیریت توزیع برق بروجرد دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد بحرینی ظهر دوشنبه در جلسه با مدیران ستادی شرکت توزیع برق در سخنانی اظهار داشت: در راستای تسهیل و توسعه خدمات قابل ارائه به مشترکین و متقاضیان برق و تحقق اهداف دولت الکترونیک پس از شهرستان خرم آباد که در دو ماهه اخیر دفاتر پیشخوان راه اندازی و به بهره برداری رسیدند تعداد 10 دفتر پیشخوان در حوزه مدیریت توزیع بروجرد و بخش اشترینان راه اندازی و به بهره برداری رسید.

وی یادآور شد: استقرار این سیستم نه تنها رضایت مندی مشتری را بدنبال دارد بلکه می تواند زمینه تکریم ارباب رجوع را در سطح شرکت افزایش دهد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان خاطر نشان کرد: مشترکین می توانند با مراجعه به این دفاتر خدماتی از قبیل تسویه حساب مصرفی، تغییر نام اشتراک و صدور قبض المثنی را بدون اتلاف وقت انجام دهند.

بحرینی همچنین با اشاره به روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور و استان، عنوان کرد: در دوران بسیار حساس و پرشوری قرار گرفته ایم که دولت خدمتگذار با شجاعت تمام علیرغم مخالفت ها تصمیم ملی و همه جانبه خود را برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بدون هیچگونه واهمه ای عملیاتی کرد.

وی با تاکید بر اینکه هدفمند سازی یارانه ها نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ملی ما محسوب می شود، یادآور شد: با استناد به سال همت و کار مضاعف می طلبد که با برخورد مناسب و پاسخگویی مسئولانه حساسیت این طرح را در اذهان عمومی کاهش داده و تلاش کنیم امید به آینده طرح را در دل همگان تثبیت کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان خاطر نشان کرد: تا زمانیکه از طرف مقام عالی وزارت برنامه ای برای شرکت های توزیع برق ارسال نشده از اعلام نرخهای برق به مردم باید خودداری شود و کلیه پرسنل به خصوص مامورین قرائت کاملاَ در این زمینه توجیه شوند تا مسئله ای خلاف واقع عنوان نشود.