به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی باشگاه استقلال ضمن انتشار این خبر نوشت: « ‌در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که مدیریت سابق باشگاه استقلال به طرز فزاینده‌ای در حال جوسازی علیه باشگاه استقلال است. سایت رسمی باشگاه استقلال مدتی قبل مدرکی را مبنی بر بدهی 32 میلیونی باشگاه استقلال در زمان مدیریت قبل به صورت مستند در معرض عموم قرار داد. این در حالی بود که در آن زمان مدیریت سابق هرگونه بر جای ماندن بدهی در زمان خود را انکار می‌کرد و پس از انتشار مدرک هیچگونه صحبت و پاسخی را ارائه نداد.

با شدت یافتن جوسازی‌ها علیه باشگاه استقلال، سایت رسمی باشگاه استقلال مدرکی جدید مبنی بر بدهی 651421100 ریالی باشگاه استقلال به شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان که مربوط به مدیریت سابق است را جهت تنویر افکار عمومی و هواداران عزیز باشگاه استقلال ارائه می‌نماید که تصویر آن ارائه می شود.»

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این حق را برای امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال قائل است که در این مورد توضیحاتش را ارائه کند.