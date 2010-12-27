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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

عاملان اقدامهای تروریستی از سوی قدرتهای استکباری ماموریت دارند

عاملان اقدامهای تروریستی از سوی قدرتهای استکباری ماموریت دارند

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: عاملان اقدامهای تروریستی از سوی قدرتهای استکباری ماموریت مقابله با جمهوری اسلامی ایران را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و فرهنگی حادثه تروریستی چابهار در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: عاملان حرکات تروریستی افرادی با انحطاط فکری و غوطه ور در جهل و نادانی هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: به شهادت رساندن طفل دو ماهه و کودک چهار ساله در هیچ منطق و اصول انسانی نمی گنجد.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: قرآن انسان های گرفتار در جهالت و شقاوت را مانند چهارپایان گرفتار در باتلاق به تصویر کشیده است.

وی افزود: عاملان جنایات تروریستی که مدعی عمل به دستورات قرآن هستند باید بدانند مطابق آموزه های اسلامی و قرآنی، برادرکشی و خودکشی جرمی سنگین و حرام است.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: افراد نادان و بی عقلی که فقط با اجرای دستورات قدرت های استکباری دست به کشتار مردم بی گناه می زنند بدترین و پلیدترین موجودات عالم شناخته می شوند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده شهدای حوادث تروریستی تاسوکی، بلوار ثارالله، مساجد علی ابن ابیطالب (ع) و جامع زاهدان، پیشین و تاسوعای خونین چابهار از صبر و بردباری آنان در جهت وحدت امت اسلامی قدردانی کرد.

ابراهیم اعتصام مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: امیدواریم با مجاهدت و تلاش دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی هرچه زودتر بازماندگان گروهک دست نشانده و نوکر استکبار به اشد مجازات قانونی برسند.

در این مراسم از خانواده 12 شهید دانش آموز و فرهنگی حادثه ترویستی چابهار و خانواده شهید هشت سال دفاع مقدس، مهرداد عزیزالهی به عنوان نماد شهادت و ولایت مداری امسال وزارت آموزش و پرورش تجلیل شد. 

کد مطلب 1219098

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