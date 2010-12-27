عاملان اقدامهای تروریستی از سوی قدرتهای استکباری ماموریت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و فرهنگی حادثه تروریستی چابهار در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: عاملان حرکات تروریستی افرادی با انحطاط فکری و غوطه ور در جهل و نادانی هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: به شهادت رساندن طفل دو ماهه و کودک چهار ساله در هیچ منطق و اصول انسانی نمی گنجد.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: قرآن انسان های گرفتار در جهالت و شقاوت را مانند چهارپایان گرفتار در باتلاق به تصویر کشیده است.

وی افزود: عاملان جنایات تروریستی که مدعی عمل به دستورات قرآن هستند باید بدانند مطابق آموزه های اسلامی و قرآنی، برادرکشی و خودکشی جرمی سنگین و حرام است.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: افراد نادان و بی عقلی که فقط با اجرای دستورات قدرت های استکباری دست به کشتار مردم بی گناه می زنند بدترین و پلیدترین موجودات عالم شناخته می شوند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده شهدای حوادث تروریستی تاسوکی، بلوار ثارالله، مساجد علی ابن ابیطالب (ع) و جامع زاهدان، پیشین و تاسوعای خونین چابهار از صبر و بردباری آنان در جهت وحدت امت اسلامی قدردانی کرد.

ابراهیم اعتصام مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: امیدواریم با مجاهدت و تلاش دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی هرچه زودتر بازماندگان گروهک دست نشانده و نوکر استکبار به اشد مجازات قانونی برسند.

در این مراسم از خانواده 12 شهید دانش آموز و فرهنگی حادثه ترویستی چابهار و خانواده شهید هشت سال دفاع مقدس، مهرداد عزیزالهی به عنوان نماد شهادت و ولایت مداری امسال وزارت آموزش و پرورش تجلیل شد.