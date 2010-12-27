150 خبرنگار و عکاس پوشش خبری سفر دولت به البرز را بر عهده دارند

محمود سوداگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با اطلاع رسانی گسترده صورت گرفته در خصوص سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت در حدود 150 خبرنگار و عکاس پوشش خبری سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به البرز را بر عهده دارند.

وی افزود: از این تعداد خبرنگار و عکاس علاوه بر رسانه های داخلی رسانه های خارجی نیز پوشش سفر فوق را بر عهده دارند.

سوداگر بیان کرد: البرز دارای رسانه های پرتوانی است که در برنامه های قبلی حماسه حضور مردم را به خوبی به ثبت رسانده اند و در این سفر نیز با هماهنگی های صورت گرفته این رسانه ها قصد دارند به بهترین نحو ممکن پوشش خبری مراسم فوق را انجام دهند.

وی یادآور شد: از تعداد 150 خبرنگار و عکاسی که در برنامه سفر حضور دارند بیش از 100 نفر را خبرنگاران نشریات و روزنامه های محلی و نمایندگی خبرگزاریهای البرز تشکیل می دهند.

سوداگر خاطرنشان کرد: گروهی از خبرنگاران نشریات سراسری نیز به همراه تیم ریاست جمهوری فردا صبح وارد کرج می شوند و تا پایان سفر از کرج اخبار این سفر را به لحظه مخابره می کنند.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی به موقع و گشترده نشریات و خبرگزاریها دربیان مطالبات و مشکلات البرز و نیز ترغیب مردم برای شرکت در مراسم استقبال تاکنون بسیار تاثیرگذار بوده است.

این مسئول همچنین از حضور پر رنگ رادیو البرز و نیز شبکه های سیما و واحد مرکزی خبر در پوشش تصویری این سفر خبر داد.