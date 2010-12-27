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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۶

با ایجاد حسابداری تعهدی/

سیستم مالی نظام سلامت کشور تغییر کرد

سیستم مالی نظام سلامت کشور تغییر کرد

مدیرکل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت از تغییر سیستم مالی نظام سلامت کشور از شیوه حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مسعود ابوالحلاج گفت: در سیستم حسابداری نقدی آنچه در حسابها ثبت می کردند باید وجه آن نیز جابجا می شد ولی در روش تعهدی، حسابرسی بر مبنای پول نیست و برمبنای تعهدات است و تمام درآمدهای تعهد شده و خدمات انجام شده را حتی اگر پول آن را نگرفته باشیم شناسایی می‌کند و امکان ثبت تعهدات مالی، درآمدها و هزینه ها را در زمان وقوع فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: این سیستم کمک می کند درآمدها، هزینه ها و داراییهای وزارت بهداشت تقویم شده و مدیران ارشد نظام سلامت کشور بتوانند بهتر تصمیم بگیرند.
 
مدیرکل بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت در خصوص اعتبار امسال دانشگاههای علو پزشکی کشور اظهارداشت: بودجه دانشگاههای علوم پزشکی در سال جاری چهار هزار و 250 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال قبل حدود 45 درصد افزایش داشته است.
 
وی بیان کرد: از اواخر سال 88 تاکنون دو هزار و 200 میلیارد تومان به بخش سلامت کشور کمک شده و مطالبات و معوقه های قبلی بستانکاران را پرداخت و تسویه کرده ایم.
 
ابوالحلاج افزود: بیشتر بحث مطالبات مربوط به مطالبات بیمه ای است که با سیاست گذاریهایی که در سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی شده روند این مطالبات رو به عادی شدن و کاهش فاصله ها ست.
کد مطلب 1219102

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