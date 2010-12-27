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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

خبرنگاران ترویج دهنده فرهنگ ایثار و شهادت بوده اند

خبرنگاران ترویج دهنده فرهنگ ایثار و شهادت بوده اند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی گفت: خبرنگاران ترویج دهنده فرهنگ ایثار و شهادت از ابتدای انقلاب بوده اند و این راه را باید ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، سر هنگ سعادت جلال دوست عصر دوشنبه در جلسه کانون خبرنگاران دفاع مقدس و پایداری، رسالت یک خبرنگار را ترویج اصل دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت معرفی کرد.

وی اظهار داشت: قلم یک خبرنگار است که دفاع مقدس وارزشهای آن را زنده نگه می دارد.

وی تصریح کرد: خبرنگاران باید مبانی وارزشهای اصیل نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای مردم اطلاع رسانی کنند تا مردم فرهنگ جهاد و شهادت را بشناسند.
 
سرهنگ جلال دوست همچنین از آغاز به کار کانون خبرنگاران دفاع مقدس و پایداری خبرداد و گفت: در حوزه دفاع مقدس نتوانسته ایم از ظرفیتهای یک خبرنگار به درستی استفاده کنیم و این خلاء در جامعه احساس می شود.
 
وی اهداف این کانون را ایجاد هویت جمعی برای خبرنگاران دفاع مقدس، افزایش نشر دفاع مقدس، اشاعه فرهنگ و تفکر ایثار وشهادت، ارتقاء سطح آگاهی و دانش مخاطبان رسانه ها در زمینه دفاع مقدس و بالا بردن سطح دانش حرفه ای و معلومات خبرنگاران در زمینه دفاع مقدس اعلام کرد.
 
مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی گفت: کلاسهای آموزشی مبانی دفاع مقدس نیز به زودی برای خبرنگاران این کانون تشکیل می شود.
کد مطلب 1219106

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