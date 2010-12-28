قاچاق آرد در استان زنجان حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی شامگاه یکشنبه در کمیسیون تعزیرات آرد افزود: اگر قرار باشد نان خاصی در استان تولید و به مردم عرضه شود، قیمت این نان را باید کمیسیون مربوطه بررسی کرده و در صورت صلاحدید نسبت به این امر اقدام کند در غیر این صورت همه نان های پخت شده در استان با یک قیمت ثابت به مردم عرضه می شود و واحدی نمی تواند با ادعای اینکه برخی افزودنی ها را به نان اضافه می کند، قیمت نان را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه سیاست دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها این است که در قیمت نان سقف قیمت لحاظ شود ادامه داد: با استفاده از ماشین آلات نوین برای پخت، صرفه جویی در حاملهای انرژی و با بالا بردن کیفیت، می توان هم در این بازار رقابتی موفق تر از بقیه عمل نمود و هم اینکه میزان فروش خود را بالا برد.

خالقی قیمتهای اعلام شده برای نان را در همه جای استان ثابت دانست و افزود: بر اساس آنالیزهای صورت گرفته در مورد قیمت نان، مقرر شده این قیمت ها به گونه ای باشد تا هیچ کس در این زمینه متضرر نشود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 گفت: در حال حاضر در زنجان با وضعیتی روبرو هستیم که تعداد نانوایی های موجود بسیار بیشتر از سرانه جمعیت است که با به وجود آمدن شرایط رقابتی، بی شک واحدهایی که نتوانند خود را منطبق بر شرایط بکنند، از این چرخه رقابتی حذف خواهند شد.

خالقی شلوغی فعلی نانوایی های آزاد پز را بدلیل سابقه ذهنی مردم از کیفیت مطلوب این واحدها دانست و افزود: از بهمن ماه امسال، هر ناوایی موجود در استان مجاز است از هر کارخانه آردی که خودش می خواهد، آرد خریده و به مردم عرضه کند همچنین بر اساس قانون، تمامی واحدهای آزادپز و حتی یارانه ای فاقد مجوز استان باید به سرعت جمع آوری شوند که در این صورت، شاخص های نانوایی استان نیز تعدیل خواهد شد.