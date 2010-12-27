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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

شعاعی:

دانشجویان دانشکده‌های علوم قرآنی کشور تعیین سطح می‌شوند

دانشجویان دانشکده‌های علوم قرآنی کشور تعیین سطح می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از تعیین سطح قرآنی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های علوم قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اصغر شعاعی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل دانشکده‌های علوم قرآنی، مهجوریت‌زدایی از قرآن‌کریم و پرورش مبلغان قرآنی است که خود مستلزم حضور افرادی با انگیزه و دارای توانایی‌های لازم در این عرصه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن‌کریم تصریح کرد: با توجه به این رویکرد امسال، تعیین سطح قرآنی‌ دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های علوم قرآنی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد از لحاظ روخوانی و روان‌خوانی و نیز تسلط بر فنون قرائت و حفظ با هدف شناسایی استعدادهای درخشان و نیز ارتقای سطح قرآنی آنها انجام شده است.

مدیر مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ثبت‌نام دروس مربوط به فنون قرائت از نیمسال دوم 89-90، را منوط به موفقیت در آزمون تعیین سطح قرآنی و دریافت گواهینامه مرکز قرآن و عترت دانشگاه دانست.

شعاعی یادآور شد: برای دانشجویانی که در حال دفاع از پایان‌نامه خود هستند، یکی از شروط دفاع، ارائه گواهینامه مذکور است. همچنین شرط پذیرش در دانشکده پایه علوم قرآنی، تسلط بر روخوانی و روان‌خوانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن‌کریم خاطرنشان کرد: دانشکده‌های علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن‌کریم در 14 شعبه در سراسر کشور پاسخگوی نیاز آموزشی دانشجویان علاقه‌مند است.
 

کد مطلب 1219110

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