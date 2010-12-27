به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اصغر شعاعی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل دانشکده‌های علوم قرآنی، مهجوریت‌زدایی از قرآن‌کریم و پرورش مبلغان قرآنی است که خود مستلزم حضور افرادی با انگیزه و دارای توانایی‌های لازم در این عرصه است.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن‌کریم تصریح کرد: با توجه به این رویکرد امسال، تعیین سطح قرآنی‌ دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های علوم قرآنی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد از لحاظ روخوانی و روان‌خوانی و نیز تسلط بر فنون قرائت و حفظ با هدف شناسایی استعدادهای درخشان و نیز ارتقای سطح قرآنی آنها انجام شده است.



مدیر مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ثبت‌نام دروس مربوط به فنون قرائت از نیمسال دوم 89-90، را منوط به موفقیت در آزمون تعیین سطح قرآنی و دریافت گواهینامه مرکز قرآن و عترت دانشگاه دانست.



شعاعی یادآور شد: برای دانشجویانی که در حال دفاع از پایان‌نامه خود هستند، یکی از شروط دفاع، ارائه گواهینامه مذکور است. همچنین شرط پذیرش در دانشکده پایه علوم قرآنی، تسلط بر روخوانی و روان‌خوانی است.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن‌کریم خاطرنشان کرد: دانشکده‌های علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن‌کریم در 14 شعبه در سراسر کشور پاسخگوی نیاز آموزشی دانشجویان علاقه‌مند است.

