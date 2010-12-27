کرزای دستور تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند نتایج نهایی انتخابات افغانستان اعلام شده اما با این وجود هنوز شکایت نامزدهای معترض به نتایج همچنان ادامه دارد.

از همین رو "حامد کرزای" دستور داد تا دادگاهی ویژه تشکیل شود تا به شکایتهای موجود در این باره رسیدگی کند.

در انتخابات پارلمان افغانستان که از آن با عنوان "ولسی جرگه" یاد می شود، پنج میلیون و 600 هزار نفر شرکت کردند که کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات بیش از یک میلیون و 300 هزار رای را باطل اعلام کرده است.

مقامات افغانی و غربی در این باره می گویند : میزان تقلب در این انتخابات به حدی فراگیر بوده که بیش از 25 درصد از آرای اخذ شده باطل اعلام شد..

موارد تخلف شامل مواردی چون پر کردن صندوق ها، مجبور کردن مردم برای رای دادن به فردی خاص، فساد مسئولان صندوقهای اخذ رای و مواردی چون فساد خود نامزدها می شود و این به آن معناست که بین 80 هزار تا یک میلیون رای از جمع آرای اخذ شده باطل اعلام می شوند.



کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اعلام آمار دقیق آرایی که باطل شده اند خودداری، اما چندی پیش اعلام کرد که تمام آرا و یا بخشی از آرای اخذ شده در 430 شعبه باطل می شوند و آرای اخذ شده در 830 شعبه دیگر نیز امکان وقوع تقلب بسیار زیاد است که این مسئله را بررسی خواهیم کرد.

این در حالی است که روزچهارشنبه چهارم آذر ماه سرانجام پس از دو ماه شمارش و بررسی آرای انتخابات پارلمانی افغانستان، کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را اعلام و تأکید کرد که برگزاری مجدد آن ممکن نیست.

"فضل احمد معنوی" رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری، با اعلام نتایج نهایی انتخابات اظهار داشت : اعلام این نتایج بر اساس تصمیم ای کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت می گیرد و اختیار نقض و استیناف خواهی از این تصمیمها را ندارد.

وی درباره روند رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی گفت : باور ما این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی کارهای خود را مطابق قانون انجام داده اند.



به گفته معنوی، براساس همین تصمیمها ۲۴ نامزد از فهرست برندگان انتخابات حذف، و به جای آنان، افراد دیگری وارد فهرست نهایی شده اند.