حمایت از ساخت موزه دفاع مقدس خواسته اداره حفظ آثار از دولت

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن اعلام آمادگی این اداره کل برای استقبال باشکوه از رئیس جمهوری اظهار داشت: امیدواریم اولین مصوبه استان البرز ساخت موزه دفاع مقدس باشد.

وی افزود: ایجاد موزه دفاع مقدس به تصویب استانداری البرز رسیده و فردا در جلسه دولت بررسی می شود،.



این مسئول خاطرنشان کرد: امیدواریم اولین مصوبه هیئت دولت در مورد استان البرز ساخت پارک موزه دفاع مقدس باشد.

وی اظهار داشت: شهروندان و مردم شهیدپرور این منطقه در دوران دفاع مقدس از خودگذشتگی ها و ایثارگری های زیادی از خود نشان داده اند و اکنون نیز با تشکیل استان البرز وظیفه ما سنگین تر از گذشته است.

وی گفت: ثبت و ضبط خاطرات و دلنوشته های شهدا و همسنگران شهدا مسئولیت بسیار سنگینی است که بر دوش ماست و البته ساخت پارک موزه دفاع مقدس قدم بسیار بزرگ و مبارکی است که امیدواریم اولین مصوبه هیئت دولت در مورد استان البرز ساخت پارک موزه دفاع مقدس است.

ادیبی افزود: با توجه به اقداماتی که در سطح کشور انجام شده است ما آخرین استانی هستیم که به واسطه تازه تاسیس بودن اقدام به ساخت موزه دفاع مقدس می کنیم.

وی بیان کرد: موزه دفاع مقدس به عنوان محوری ترین مسئله در تاریخ دفاع مقدس مطرح است.