طرح سراسری زوج و فرد در پایتخت نباید کنار گذاشته می شد

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ملغی شدن طرح زوج و فرد خودروها افزود: آلودگی هوا همچنان وجود دارد و گران شدن بنزنین تاثیری بر کاهش ترافیک و حضور مردم و در نتیجه کم شدن آلودگی هوا نداشته اما به نطر می رسد اگر طرح زوج و فرد ادامه داشت وضعیت آلودگی به این شکل نبود.

وی اظهار داشت: تردد خودروها عامل مهمی در تولید آلاینده هاست و اجرای طرح سراسری زوج و فرد اثر محسوسی بر کاهش آلودگی گذاشت اما با کنار گذاشتن این طرح به تداوم وضعیت هشدار در تهران کمک شده است.

وی تاکید کرد: معتقدم استاندارد کردن سوخت موضوع مهمی است که وزارت نفت باید با جدیت دنبال کند چرا که سوخت بی کیفیت منجر به بروز چنین مشکلات بزرگی می شود.

تابش اضافه کرد: وضعیت آلودگی هوای تهران همچنان به دلیل پایداری هوا و تداوم سرما و انباشت آلاینده ها در وضعیت ناسالم است.