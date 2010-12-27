ادامه نا آرامی ها در تونس / دامنه اعتراضات به پایتخت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و روسیا الیوم، منابع خبری از کشیده شدن دامنه اعتراضات درتونس به شهرهای صفاقس، القیروان، سوسه و مدنین خبر دادند، اما این اعتراضات برخلاف کانون اولیه اش دراستان "سیدی بوزید" که با درگیری های خونین نیروهای امنیتی و معترضین همراه بود، به صورت آرام برگزار می شود.

این درحالی است که پایتخت این کشور آماده برگزاری راهپیمایی بزرگی که به دعوت سندیکاهای شغلی صورت گرفته است، خواهد بود که این راهپیمایی در راستای همبستگی با با اهالی استان سیدی بوزید و حمایت از خواسته های آنها و نیز فراهم آوردن ارتقای شرایط شغلی برگزارمی شود.

منابع آگاه در امور مربوط به امورشغلی و حقوقی اعلام کردند: درشهرهای مدنین، قیروان و صفاقس تظاهراتی دراعتراض به شرایط سخت معیشت و بیکاری دراین مناطق برگزار شد که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به زور متوسل شدند.

تظاهرکنندگان که اعضای اتحادیه های شغلی و دانشجویان تونسی را تشکیل می دادند شعارهایی درمحکومیت بیکاری و شرایط طاقت فرسای زندگی سر دادند و خواستار فراهم آمدن کار مناسب برای فارغ التحصیلان شدند.

صدها نفر از تونسی ها دربرابر مکان اتحادیه محلی کار درشهر" بن قردان" دراستان مدنین تجمع کردند و شعارهایی در همبستگی با اهالی استان سیدی بوزید سر دادند.

از سوی دیگر "عطیه العثمونی" سخنگوی کمیته پیگیری و حمایت از اهالی سیدی بوزید گفت : بحران کنونی که سبب ناآرامی ها شده است به این استان خلاصه نمی شود و سیاستهای غلط حاکم سبب بحران شده است.

در همین راستا در استان القیروان دهها نفر با اجتماع در برابر سندیکای کاری دراین استان خواستار شرایط شغلی و توسعه بهتر شدند که نیروهای امنیتی تجمع کنندگان را متقرق کردند که دراین میان "اسماعیل الظاهری" از تظاهرکنندگان زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت.

دراستان صفاقس در275 کیلومتری پایتخت تونس نیز شاهد تظاهرات آرام برای توزیع عادلانه و همبستگی با تظاهرات اهالی سیدی بوزید بود. شنبه نیز پایتخت این کشور صحنه تظاهرات مشابهی بود.

در واکنش به این ناآرامی ها "محمد النوری الجوینی" وزیر توسعه و همکاری بین المللی تونس ضمن درخواست گفتگو با همه طرفها برای حل مشکلات موجود گفت : خواسته جوانان برای دستیابی به شغل برحق است اما نباید بهانه برای اقدامات خشونت آمیز باشد.

وی افزود: دولت برنامه ای به ارزش پنج ملیارد دلار برای توسعه فراگیر در کشور اختصاص داده است که اجرای این برنامه با هماهنگی همه طرفهای رسمی و غیر رسمی برگزار میشود.

از سوی دیگر "مسعود الرمضانی" یک فعال حقوقی بودجه اختصاص یافته برای طرحهای توسعه در سراسر کشور ناکافی دانست و خواستار شفاف سازی و اختصاص مبالغ بیشتر شد.

درهمین راستا یک منبع درسندیکای شغلی ضمن اعلام خود کشی یک جوان بیکار گفت : لطفی قدری جوان 34 ساله تونسی ساکن منطقه روستایی "القوادریه" در استان سیدی بوزید به علت شرایط سخت زندگی و بیکاری پنج ساله خود کشی کرده است.

از سوی دیگر درگیری های شدیدی شب گذشته در استان سیدی بوزید در مرکز تونس مجددا شعله ورشد که سبب زخمی شدن یک نفر و خسارات مالی فراوان شد.

به گفته "المنجی الرنیمی" از اعضای سندیکاهای شغلی تونس صدها نفر در شهر "السوق الجدید" در15 کیلومتری جنوب سیدی بوزید که 19 هزار نفر جمعمیت دارد به تظاهرات پرداختند که نیروهای امنیتی اقدام به تیراندازی هوایی برای متقرق کردن تظاهرات کنندگان که مرکز پست را محاصره و آن را آتش زدند پرداختند.

درشهر "الرقاب" در 37 کیلومتری جنوب شرق استان بوزید نیر درگیریهایی میان هزاران تظاهرکننده و پلیس رخ داد که دراین درگیری شش ساعته خسارات مادی فراوانی وارد شد. دراین درگیری های خشونت آمیز معترضان به مراکز دولتی حمله و فروشگاهها حمله کردند.

"کمال العبیدی" از اعضای سندیکای کاری گفت : جوانان بیکار به بانک و یک مرکز قضایی حمله کردند آنها همچنین یک قهوه خانه متعلق به یکی از اعضای حزب حاکم حمله کردند و آن را ویران کردند.