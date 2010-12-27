90 درصد شهرهای لرستان در منطقه با لرزه خیزی بالا قرار دارند

حسین اسدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به نقش ساختمان سازی در جامعه امروزی، بیان داشت: ما باید در ساخت و سازها به دنبال کم کردن هزینه اجرایی ساختمانها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ساخت و ساز و بطور کلی ساختمان یک سرمایه ملی است، عنوان کرد: در این سرمایه هم منابع انسانی دخیل هستند، هم منابعی که در طبیعت وجود دارند و هم معادنی که در این عرصه مورد استفاده قرار می گیرند..

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان همچنین بر ضرورت صنعتی سازی ساختمانها تاکد کرد و افزود: این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که کشور ما یک کشور زلزله خیز است.

اسدی پور با یادآوری اینکه در لرستان بیش از 90 درصد شهرها بر روی منطقه پهنه بندی زلزله خیزی با خطر نسبی بالا قرار دارند، خاطر نشان کرد: این امر هشداری برای نظام فنی و اجرایی در بخش ساختمان سازی استان است.

وی با اشاره به معضل بافتهای فرسوده در شهرهای مختلف لرستان، یادآور شد: باید بازسازی این بافت ها هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد چرا بی توجهی در این زمینه تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با تشریح مزایای صنعتی سازی در حوزه ساختمان، خاطر نشان کرد: باد تلاش شود با توجه به لرزه خیزی بالا لرستان روند ساخت و ساز در این استان از حالت سنتی به سمت صنعتی شدن سوق داده شود.

اسدی پور با تاکد بر اینکه باید بر اساس آئین نامه های موجود به دنبال صنعتی ساز کردن ساختمانها باشیم، تصریح کرد: در این راستا ما باید به جای اینکه به ازای هرکارگر یک ناظر بگذاریم آن کارگر را در مسیر یک ساخت و ساز اصولی با آموزشهای مناسب قرار دهیم.

این کارشناس ارشد عمران با تاکید بر اینکه باید در لرستان به دنبال ایجاد یک مدل جدیدی در ساخت و سازها باشیم، تصریح کرد: باید با بازنگری در زمینه ساخت و سازها علاوه بر افزایش کیفیت ساختمانها و استانداردسازی فضاها عمرمفید ساختمانها را افزایش دهیم.

اسدی پور با تاکد بر اینکه باید سرمایه های کلانی را که وارد بدنه عمرانی کشور می شود را به سمت روشهای جدید سوق داد، خاطر نشان کرد: در این صورت است که می توان شاهد ارتقا وضعیت در حوزه راه سازی، فضاهای آموزشی و سایر شاخصهای مرتبط با ساخت و سازهای ساختمانها بود.