برگزاری دو جشنواره نمایش عروسکی و سرودهای انقلابی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تیمور احمدوند بعد از ظهر دوشنبه در اولین جلسه کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر لرستان در سخنانی اظهار داشت: در سال گذشته کمیته کودک و نوجوان لرستان توسط ستاد برگزاری مراسم دهه فجر به عنوان کمیته برتر معرفی شد.

وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن برنامه های متنوع در سالجاری، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و مساعدت اعضاء این کمیته امسال نیز به عنوان کمیته برتر انتخاب شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان افزود: با توجه به مشترک بودن مخاطبان این کمیته، طراحی برنامه ها باید به گونه ای باشد که با استفاده از پتانسیلهای اعضای کمیته بر رونق برنامه ها افزده شود.

احمدوند به برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد و یادآور شد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با دو جشنواره نمایش عروسکی و سرودهای انقلابی در ایام دهه مبارک فجر میزبان کودکان و نوجوانان لرستانی است.

وی با بیان اینکه جشنواره سرودهای انقلابی به صورت استانی برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: رضا رویگری خواننده سرود ماندگار "ایران ایران" به صورت افتخاری در این جشنواره حضور خواهد یافت.