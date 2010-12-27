راه اندازی 500 مدرسه تخصصی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی در گردهمایی مشترک معاونان پرورشی و تربیت بدنی، روسای سازمان دانشآموزی و روسای ادارات تربیت بدنی کشور ، راهاندازی مدارس تخصصی ورزش را از جمله اموری دانست که در کشورهای پیشرفته انجام میشود.
وی گفت: در این زمینه با حمایت وزیر آموزش و پرورش 500 مدرسه تخصصی فوتبال تا سال تحصیلی آینده در کشور افتتاح میشود.
هاشمی به شعار "تحصیل، تهذیب و ورزش" اشاره کرد و افزود: این شعار اصلی آموزش و پرورش است و برنامه ریزیها در این وزارتخانه در این راستا انجام میشود.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش اظهار اشت: این وزارتخانه با جذب 15 هزار معلم ورزش در مهر ماه امسال، توانست تا حدودی مشکل کمبود نیروی انسانی در این حوزه را برطرف کند.
وی با تاکید بر تعریف نقشه راه برای کسانی که به عنوان معلم ورزش استخدام شدهاند، از برنامه ریزی و اجرای کارهای سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه ورزش و سلامت دانشآموزان خبر داد و گفت: خوشبختانه افکار عمومی نسبت به فعالیتهای آموزش و پرورش مثبت است.
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