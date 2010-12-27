کارت هوشمند ملی قابل جعل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی روز دوشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان حوزه پژوهش و رونمایی از سه جلد کتاب حوزه کارت هوشمند ملی در محل سازمان ثبت احوال کشور افزود: سازمان ثبت احوال کشور سه ماموریت دارد که ماموریت اول آن ثبت وقایع چهارگانه ازدواج، طلاق، ولادت و وفات است.

وی ماموریت دوم این سازمان را صدور اسناد هویتی برای ایرانیان در تمام نقاط دنیا عنوان کرد و گفت: ماموریت سوم این سازمان تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی کشور است.

ناظمی اردکانی ادامه داد: سازمان ثبت احوال در هر سه ماموریت خود پژوهشهای زیادی را انجام داده است.

رئیس سازمان ثبت احوال درباره اهمیت کارت هوشمند ملی گفت: این کارت شامل فناوریهای پیچیده است که نمی توان آن را جعل کرد.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه شماره ملی هر کس منحصر به همان فرد است، تاکید کرد: با این کارت دستگاههای اجرایی کشور اطلاعات هویتی فرد را احراز می کنند.