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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۱

رئیس سازمان ثبت احوال:

کارت هوشمند ملی قابل جعل نیست

کارت هوشمند ملی قابل جعل نیست

رئیس سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه نمی توان کارت هوشمند ملی را جعل کرد، گفت: اطلاعات هویتی فرد توسط این کارت برای دستگاههای اجرایی کشور احراز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی روز دوشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان حوزه پژوهش و رونمایی از سه جلد کتاب حوزه کارت هوشمند ملی در محل سازمان ثبت احوال کشور افزود: سازمان ثبت احوال کشور سه ماموریت دارد که ماموریت اول آن ثبت وقایع چهارگانه ازدواج، طلاق، ولادت و وفات است.

وی ماموریت دوم این سازمان را صدور اسناد هویتی برای ایرانیان در تمام نقاط دنیا عنوان کرد و گفت: ماموریت سوم این سازمان تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی کشور است.
 
ناظمی اردکانی ادامه داد: سازمان ثبت احوال در هر سه ماموریت خود پژوهشهای زیادی را انجام داده است.
 
رئیس سازمان ثبت احوال درباره اهمیت کارت هوشمند ملی گفت: این کارت شامل فناوریهای پیچیده است که نمی توان آن را جعل کرد.
 
ناظمی اردکانی با بیان اینکه شماره ملی هر کس منحصر به همان فرد است، تاکید کرد: با این کارت دستگاههای اجرایی کشور اطلاعات هویتی فرد را احراز می کنند.
کد مطلب 1219128

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