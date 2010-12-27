موزه اسناد هویتی مشاهیر لرستان ایجاد می شود

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: پیشنهاد اجرای این کار فرهنگی ماندگار را در شورای عالی استان مطرح کرده ایم و خوشبختانه این طرح نیز به تصویب این شورا رسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون در این راستا مدارکی از مشاهیر و بزرگان استان لرستان جمع آوری شده است، خاطر نشان کرد: این مدارک بیشتر اسناد هویتی و شناسنامه های صادر شده توسط ثبت احوال و اسناد معتبری است که در دستگاهها وجود دارد.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان با اشاره به اینکه اسناد جمع آوری شده مربوط به مشاهیر جهانی، ملی و استانی مربوط به استان لرستان می باشند، بیان داشت: این اسناد در مکانی به صورت موزه در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

شلال نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند الکترونیکی شدن صدور شناسنامه، یادآور شد: این موضوع در حال حاضر در شهر قم به عنوان پایلوت شروع شده و به ترتیب اولویت تا سال 90 در همه استانهای کشور اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال 12 نوع خدمت به مردم ارائه می کند، خاطر نشان کرد: در راستای جلوگیری از تصدی گری در این سازمان بخشی از خدمات را به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان با اشاره به اینکه در راستای واگذاری برخی از کارها به بخش خصوصی 35 دفتر پیشخوان در استان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در حال حاضر کار تکمیل پرونده 24 دفتر پیشخوان در لرستان انجام و مدارک این دفاتر برای اخذ مجوز راه اندازی به مرکز فرستاده شده است.

شلال نژاد بیان داشت: در حال حاضر یک دفتر پیش خوان در مرکز استان لرستان به مردم ارائه خدمات می کند.