دکتر خاموشی: فتنه گران کفایت سیاسی خود را از دست دادند

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وقایع روز عاشورا و حماسه راهپیمایی 9 دی سال 88 گفت: پیام 9 دی برخورد با سران فتنه بود که تاکنون قوه قضائیه به درخواست مردم پاسخ مناسبی نداده است و به واقع سران فتنه دیگر جایگاهی میان مردم ندارند.

وی یادآوری کرد: رهبر معظم انقلاب در همان مقطع از نخبگان گلایه کردند و مردم نیز در پاسخ در راهپیمایی 9 دی به ایشان پیام دادند که این گلایه شما را نخبگان متوجه نشدند ولی ما دیدیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: در این اغتشاشات هویت استکبارستیزی و دفاع از مظلومان که رویکرد اساسی جمهوری اسلامی است با شعارهای "نه غزه نه لبنان..." و همچنین ابتناء حکومت به ولایت فقیه با شعارعلیه ولایت امر مسلمین زیر سئوال رفت که نشان می دهد جریان فتنه با برنامه ای مشخص و از یک اتاق فکر واحد ، این اتفاقات را هدایت می کرد.

وی افزود: سران فتنه از یکصدایی رسانه های ضد انقلاب باید متوجه می شد ند که به عروسک خیمه شب بازی نظام سلطه تبدیل شده اند و اگر ما بخواهیم تحلیل نتیجه محور داشته باشیم فرقی میان سران کشورهای دشمن با نظام جمهوری اسلامی و سران فتنه نیست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام اینکه پیام علنی راهپیمایی 9 دی این بود که سران فتنه دیگر جایگاهی میان مردم ندارند تصریح کرد: این جریان با آشکار شدن نیات چند ساله خود در مقابله با اصل نظام کفایت سیاسی خود را از دست داده اند.

مشروح این گفتگو متعاقبا منتشر می شود.