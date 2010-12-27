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۶ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۵

دست قدرت خدا-14؛

دکتر خاموشی: فتنه گران کفایت سیاسی خود را از دست دادند

دکتر خاموشی: فتنه گران کفایت سیاسی خود را از دست دادند

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه سران فتنه دیگر جایگاهی میان مردم ندارند تصریح کرد: این جریان با آشکار شدن نیات چند ساله خود در مقابله با اصل نظام کفایت سیاسی خود را از دست داده است.

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وقایع روز عاشورا و حماسه راهپیمایی 9 دی سال 88 گفت: پیام 9 دی برخورد با سران فتنه بود که تاکنون قوه قضائیه به درخواست مردم پاسخ مناسبی نداده است و به واقع سران فتنه دیگر جایگاهی میان مردم ندارند.

وی یادآوری کرد: رهبر معظم انقلاب در همان مقطع از نخبگان گلایه کردند و مردم نیز در پاسخ در راهپیمایی 9 دی به ایشان پیام دادند که این گلایه شما را نخبگان متوجه نشدند ولی ما دیدیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: در این اغتشاشات هویت استکبارستیزی و دفاع از مظلومان که رویکرد اساسی جمهوری اسلامی است با شعارهای "نه غزه نه لبنان..." و همچنین ابتناء حکومت به ولایت فقیه با شعارعلیه ولایت امر مسلمین زیر سئوال رفت که نشان می دهد جریان فتنه با برنامه ای مشخص و از یک اتاق فکر واحد ، این اتفاقات را هدایت   می کرد.

وی افزود: سران فتنه از یکصدایی رسانه های ضد انقلاب باید متوجه می شد ند که به عروسک خیمه شب بازی نظام سلطه تبدیل شده اند و اگر ما بخواهیم تحلیل نتیجه محور داشته باشیم فرقی میان سران کشورهای دشمن با نظام جمهوری اسلامی و سران فتنه نیست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اعلام اینکه پیام علنی راهپیمایی 9 دی این بود که سران فتنه دیگر جایگاهی میان مردم ندارند تصریح کرد: این جریان با آشکار شدن نیات چند ساله خود در مقابله با اصل نظام کفایت سیاسی خود را از دست داده اند.

مشروح این گفتگو متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1219132

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