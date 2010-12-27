پست معاونت پرورشی در ادارات آموزش و پرورش شهرستانها ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی روز دوشنبه در گردهمایی مشترک معاونان پرورشی و تربیت بدنی در اردوگاه شهید باهنر تهران افزود: تقسیمات و طبقات آموزش و پرورش بر اساس ساختار جدید مانند تقسیمات وزارت کشور است.

وی با تاکید بر اینکه در ساختار جدید شهرستانها از اقتدار کاری برخوردار خواهند شد، آمادگی و به روز بودن معاونان و مربیان پرورشی را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: لازم است دوره‌های ضمن خدمت برای بصیرت بخشی، آموزش قرآن و تفسیر برای مربیان پرورشی برگزار شود.

حاجی بابایی به برخی اقدامات انجام شده در یک سال گذشته برای احیای معاونت پرورشی اشاره کرد و گفت: ایجاد 10 هزار مدرسه قرآنی، مدارس ورزش، طرح ملی شنا، برنامه‌ریزی برای ایجاد سالنهای ورزشی، نمازخانه و کتابخانه، برنامه‌ریزی برای تجهیز مدارس ابتدایی به کتابخانه، استخدام معلمان ورزش و مشاوره از جمله اقدامات انجام شده برای احیای معاونت پرروشی است.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در ساختار جدید تمام مناطق و شهرستانهای کشور از معاون پرورشی برخوردار خواهند شد.

حاجی بابایی بر نقش تربیتی و موثر اردوهای راهیان نور بر افزایش ظرفیت این اردوها با حمایت استانداریها و بسیج تاکید کرد.