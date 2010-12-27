تصویب 36 طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد حسن کائیدی در مراسم تجلیل از پژوهشگران نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سخنانی با برشمردن اهمیت نقش پژوهش و تحقیقات در تولید علم و پیشرفت علمی کشور، اظهار داشت: در 10 سال اخیر دانش پژوهان و دانشمندان ایران اسلامی با اتکاء به خود باوری و توجه به فرامین مقام معظم رهبری در راستای نهضت علمی و تولید علم به موفقیت های بی نظیری دست یافته اند.

وی با اشاره به توطئه های استکبار جهانی برای جلوگیری از سیر صعودی این توفیقات، یادآور شد: خوشبختانه با تلاش بی وقفه جوانان فرهیخته این مرز پر گوهر امروز شاهدیم که ایران در تمام زمینه ها به قله های رفیع علم و دانش دست یافته است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ابراز امیدواری کرد که این مسیر با جدیت و پشتکار استمرار یابد تا منویات رهبر معظم انقلاب تحقق یافته و الگوی علمی اسلامی ایرانی سرمشق جهانیان قرار گیرد.

کائیدی همچنین به فعالیتهای این دانشگاه در حوزه پژوهشی اشاره کرد و تصویب 36 طرح تحقیقاتی، تألیف و انتشار هشت عنوان کتاب، چاپ 22مقاله به زبان انگلیسی در مجلات معتبر خارجی، چاپ 40 مقاله در مجلات فارسی و ارائه 12 مقاله در سمینارهای علمی بین المللی در خارج از کشور را از جمله فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه برشمرد.

وی همچنین از ارائه 30 مقاله در مجامع علمی داخل کشور خبر داد و بیان داشت: تهیه نقشه جامع علمی سلامت و صرف بیش از 1.8 میلیارد ریال اعتبار جهت تجهیز کتابخانه های دانشگاه به آخرین کتب علمی از عمده فعالیت ها و اقدامات دانشگاه در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری در سال 89 بوده است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم در بخش اعضاء هیئت علمی محمد زیبایی، ابراهیم فلاحی، مهناز مردانی، حسن احمدوند، حاتم گودینی، بهرام دلفان دانشیار، علیرضا خلعتبری، بهرام رسولیان و مهرداد غلامی به ترتیب رتبه های اول تا نهم پژوهشگران برتر و نمونه دانشگاه را بخود اختصاص دادند.

همچنین در بخش دانشجویی نیز مهدی ولی پور، سعیده پیری و طیبه چراغیان هر سه از دانشجویان پرستاری دانشگاه حائز رتبه های اول تا سوم پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه شدند.