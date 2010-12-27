افتتاح 6 پروژه ورزشی همزمان با سفر دولت به البرز

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از آمادگی ورزشکاران این استان در راستای استقبال از ریاست جمهوری خبر داد.

وی اظهار داشت:200 هزار ورزشکار البرزی در قالب هیئتهای مختلف آماده استقبال از رئیس جمهور هستند.

این مسئول ادامه داد: جلسه کارگروه ورزش استان نیز فردا در راستای تهیه مصوبات و طرح های این سفر تشکیل جلسه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: امید است در این سفر نشست های تخصصی با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در راستای بررسی مشکلات و تدوین برنامه های جامع در زمینه طرح های آتی برگزار شود.



کرج نیازمند احداث ورزشگاه 50 هزار نفری است

مدیرکل تربیت بدنی کرج گفت: کرج با دارا بودن تیمهای ورزشی مطرح و نیز شمار بالای ورزشکاران برای برپایی مسابقات و نیز رویدادهای ورزشی نیازمند احداث ورزشگاه 50 هزار نفری است.



وی اظهار داشت: کرج در بحث ورزشهای قهرمانی از نامداران بسیاری بهره مند است که در رقابتهای اخیر مسابقات آسیایی گوانگجو نیز به خوبی درخشیدند.

وی افزود: حدود 200 هزار ورزشکار در کرج فعالیت می کنند که از این عده بسیاری ناچار هستند به دلیل کمبود امکانات ورزشی به تهران مراجعه کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کمبود سالن های مجهز در رشته های گوناگون ورزشی به ویژه سالن برای ورزش بانوان، کمبود استخر شنا، ورزشگاه و ... از جمله نیازهای ضروری البرز به شمار می رود که باید با تخصیص اعتبارات مناسب برطرف شود.

کرج محل خوابگاهی مناسبی برای اسکان ورزشکاران ندارد

وی ادامه داد: همچنین در هنگام برگزاری و میزبانی از مسابقات کشوری و ملی مکان مناسب خوابگاهی برای اسکان ورزشکاران وجود ندارد.

فیروزگاه یادآور شد: هیئتهای ورزشی برای استعدادیابی و نیز ایجاد آمادگی حضور در رقابتها نیازمند امکانات اولیه ای هستند که این امر جز با تامین اعتبارات کافی میسر نیست.

این مسئول ابراز امیدواری کرد که سفر دولت به استان البرز در تصویب پروژه های مهم ورزشی از جمله ورزشگاه 50 هزار نفری موثر باشد و پیشرفت و توسعه ورزش استان را به ورزشکاران نوید دهد.

وی همچنین از افزایش سرانه ورزشی کرج با بهره برداری از پروژه های جدید تربیت بدنی خبر داد.





