به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون سیاسی استاندار زنجان در این مراسم از مسولیت پذیری آقای 'خلیل جمشیدی' مدیرکل سابق دفتر استاندار زنجان تقدیر کرد.
'شجاع حیدری'، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان بود.
زنجان - خبرگزاری مهر: شجاع حیدری با حکم استاندار زنجان به سمت مدیر کل جدید حوزه استانداری زنجان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون سیاسی استاندار زنجان در این مراسم از مسولیت پذیری آقای 'خلیل جمشیدی' مدیرکل سابق دفتر استاندار زنجان تقدیر کرد.
'شجاع حیدری'، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان بود.
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