افزایش شمار قربانیان انفجار افغانستان/ 21 کشته در حمله هوایی به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجار تروریستی امروز دوشنبه در ولایت جنوبی قندهار افغانستان 3 کشته و 20 زخمی برجای گذاشت. بر اثر این انفجار که در مقابل یکی از شعبات "کابل بانک" در این شهر روی داد همچنین یک نیروی پلیس نیز کشته شده است.

به گفته یک مقام پلیس قندهار، تروریستها یک خودروی از کار افتاده را که در مقابل ساختمان این بانک پارک شده بوده را بمب گذاری کرده اند.

شینهوا از پاکستان گزارش داد که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطقه ای در نزدیکی مرز افغانستان دست کم 21 نفر کشته شده اند. این حمله بعداز ظهر امروز دوشنبه به منطقه قبیله نشین در وزیرستان شمالی صورت گرفته است.

تلویزیون اردو زبان ARY هدف یکی از این حملات را خودرویی متعلق به شبه نظامیان در منطقه میر علی دانسته که در جریان آن 15 سرنشین این خودرو کشته شده اند.

در همین حال رسانه های محلی از انجام 4 حمله هوایی و شلیک دست کم 8 موشک در این حملات خبر داده اند. خاطر نشان می شود در حملات هوایی آمریکا به پاکستان در ماه جاری میلادی تا کنون 90 نفر کشته شده اند.



آسوشیتدپرس نیز از ربوده شدن 23 نفر توسط طالبان پاکستان در مناطق قبیله ای خبر داده است. این افراد در روزهای اخیر با فرمانده نظامیان دولتی دیدار داشته اند. یک سخنگوی طالبان با اعلام این خبر هدف از این اقدام را دادن هشدار به قبایل عنوان کرده است.

به گفته وی، شبه نظامیان با ربودن این افراد نشان داده اند که هنوز در افغانستان قدرت داشته و نسبت به اقدامات علیه خود هشیار هستند.