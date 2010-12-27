پژوهشکده آینده پژوهی در قزوین تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عبدالعلی آل بویه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح فعالیت های دانشگاه اظهارداشت: پس از سفر سوم رئیس جمهور به استان قزوین در دیدار با آقای احمدی نژاد مسائل دانشگاه مطرح و تصمیمات خوبی برای رشد و تعالی دانشگاه و رسیدن به جایگاه درخور نام آن اتخاذ شد.

اختصاص ردیف بودجه اعتباری به دانشگاه

عبدالعلی آل بویه سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی در این نشست افزود: برگزاری نشست هیئت امنا با ریاست جمهوری برای اولین بار بعداز 19 سال صورت گرفت که نقطه عطفی در تاریخ داتشگاه است که توانست روند توسعه دانشگاه را شتاب بیشتری بخشد.

وی گفت: دانشگاه سالها در انتظار بود تا در جلسه ای با حضور رئیس جمهور بتواند مسائل خود را مطرح کند که این امر بعد از سال ها محقق شد که بیانگر توجه ویژه رئیس جمهور به دانشگاه امام و اهداف آن است.

جذب 50 درصدی دانشجویان بورسیه خارجی



آل بویه افزایش جذب دانشجویان غیرایرانی به صورت بورسیه تا 50 درصد را از دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان برشمرد و تصریح کرد: این موضوع مستلزم داشتن ردیف اعتباری و بودجه بود که خوشبختانه درحضور رئیس جمهور مطرح و مصوب شد سالانه حدود 20 میلیارد ریال در بودجه دانشگاه گنجانده شود.

وی همچنین گفت: رئیس جمهور در این نشست مقرر کرد در کنار جذب بورسیه برای سایر دانشگاه ها برای این دانشگاه دانشجوی ویژه نیزجذب شود که پذیرش دانشجو به صورت غیرمتمرکز و پس از گذراندن مراحل گزینش انجام خواهد شد.

سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین خاطرنشان کرد: نحوه گزینش دانشجوی غیرایرانی در این مرکز علمی مشخص است و در مورد دانشجویان ایرانی هم مانند دانشگاههای شاهد، امام صادق(ع) پس از قبولی در کنکور سراسری، مصاحبه و گزینش زمینه ورود افراد به دانشگاه فراهم می شود که اجرایی شدن این مصوبه به موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند است که بلافاصله مکاتبات لازم صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در صورت پذیرش بورسیه برای هر دانشجو 40 میلیون ریال هزینه خواهد شد و هر سال یک هزار و 200 دانشجو پذیرش می شود.

آموزش حداقل یک زبان خارجی به دانشجویان ایرانی

سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با اشاره به مصوبه سال 73 این دانشگاه مبنی بر اینکه دانشجویان غیرایرانی باید زبان فارسی و دانشجویان غیرایرانی حداقل یک زبان خارجی را بیاموزند تأکید کرد: با فرهنگ سازی و همچنین آمادگی وزارت علوم و واحدهای مختلف دانشگاه مقرر شد به دانشجویان ایرانی یک زبان خارجی و ترجیحاً انگلیسی آموخته شود تا دانشجویان بتوانند در زمان فارغ التحصیلی خود توانمندی خاصی را کسب کنند.



آل بویه در ادامه گفت: در ترکیب هیئت امنای دانشگاه طبق اساسنامه آن حضور وزیر بهداشت نیز پیش بینی شده است و در همین راستا پذیرش دانشجوی پزشکی هم با تمهیدات مقدماتی و فراهم کردن زیر ساختها تنها برای دانشجویان غیرایرانی مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته است.

وی در خصوص جدا شدن بخش خارجی دانشگاه هم گفت: با تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر حفظ یکپارچگی دانشگاه و استقرار آن در استان قزوین به لحاظ ویژگی ها و سابقه فرهنگی، دینی و بعد جغرافیایی این موضوع منتفی شده است.

تشکیل معاونت امور بین المللی در دانشگاه امام

دبیرهیئت امنای دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین همچنین با بیان این مطلب که با توجه به رسالت بین المللی دانشگاه راه اندازی بخش معاونت بین المللی احساس می شد گفت: یکی دیگر از تصمیمات مهم گرفته شده در این نشست ارتقاء دفتر

همکاریهای بین المللی دانشگاه به معاونت است که موجب خواهد شد در آینده فعالیت های بین المللی متمرکزتر و جدی تر پیگیری شود.

آل بویه در ادامه اظهار داشت: مجوز فعالیت های برون مرزی دانشگاه با همکاری سازمان های بین المللی با امکانات دولت در سایر کشورها توسط ریاست جمهوری داده شد و اعتبارات لازم نیز تأمین خو.اهد شد.

تأسیس اولین پژوهشکده آینده پژوهی در ایران

آل بویه همچنین از موافقت با تأسیس پژوهشکده آینده پژوهی خبر داد و افزود: موضوع آینده پژوهی قریب یک قرن است که در دنیا مطرح شده و چند کشور ازجمله آمریکا، فرانسه، کانادا و همچنین کره جنوبی جزو کشورهایی هستند که در این دانش به دستآوردهایی رسیده سرآمدند.

وی گفت: علم آینده پژوهی این امکان را به ما می دهد تا با مطالعه حال، آینده های محتمل را پیش بینی کنیم و با توجه به تحولات، خود را برای روبارویی با آینده آماده کنیم.



وی افزود: ما به عنوان مسلمان اعتقاد به آرمان شهر مهدوی و حکومت صالحان و تحقق آیه الهی داریم لذا باید آینده پژوهی را در ایران طوری بنیان گذاری کنیم که منجر به زمینه سازی برای حکومت ولیعصر(عج) شود.

آل بویه عنوان داشت: یکی از مصوبات دیگر این سفر کمک به توسعه شهری و موافقت با عبور بلوار مطهری از مسیر سایت دانشگاه بود که این بلوار در مسیر شرقی، غربی شهر و مسیر سایت 24 هکتاری دانشگاه عبور خواهد کرد و حدود سه هکتار از زمین های دانشگاه را به خود اختصاص می دهد که این مورد به تصویب هیئت امنا رسید و مقرر شد با امضای تفاهم نامه با شهرداری و سایر دستگاههای ذی صلاح دانشگاه این زمین را در اختیار شهرداری قرار دهد و درعوض شهرداری قطعه زمین جدا شده از سایت دانشگاه را به مسکونی و تجاری تغییر کاربری دهد تا بخشی از هزینه این واگذاری برای توسعه دانشگاه تامین شود.

20 مجوز استخدام در برنامه چهارم توسعه دانشگاه

وی همچنین گفت: مجوز استخدام 20 نفر در دانشگاه صادر شده که 25 درصد آن به خانواده معزز شهدا تعلق می گیرد و موافقت وزیرعلوم هم برای استخدام 100 عضو هیئت علمی دریافت شده که از سه هزار و 400 مجوز استخدامی وزارتخانه، 100 مجوز به این دانشگاه تعلق خواهد گرفت تا بر مبنای آن رشته های جدید و مورد علاقه دانشجویان غیرایرانی تأسیس و راه اندازی شود.

چهار میلیارد ریال برای توسعه ورزش دانشگاه

آل بویه همچنین گفت: همه سازمانها براساس مصوبه هیئت وزیران موظفند یک درصد کل بودجه را به توسعه زیرساختهای ورزشی اختصاص دهند که پیشنهادی از سوی این دانشگاه مطرح شد تا این مبلغ برای توسعه زیرساختهای ورزشی در خود دانشگاه هزینه شود که در صورت اجرایی شدن آن سالانه سه تا چهار میلیارد ریال به فعالیت های ورزشی اختصاص می یابد.

ساخت زورخانه در دانشگاه

دبیر هیئت امنای دانشگاه همچنین از تأسیس زورخانه برای گسترش ورزشهای باستانی خبر داد و خاطرنشان کرد: با اختصاص سه میلیارد ریال این زورخانه تاسیس خواهد شد و با امضای تفاهم نامه مقرر شده است تا 50 درصد هزینه توسط وزارت علوم تامین شود.

در ادامه این نشست آل بویه برخی دستآ وردهای جدید دانشگاه را برشمرد و از جمله به اتصال دانشگاه بین المللی به طرح ملی ابر رایانه اشاره کرد.

وی گفت: معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری طرح های کلانی را پیگیری می کند که یکی از آنها پروژه ملی ابر رایانه است که با شرکت 9 دانشگاه کشور، در دانشگاه افتتاح شد که با بهره برداری از آن سرعت محاسبات و کارهای علمی تا میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

سرپرست دانشگاه بین المللی امام خیمنی قزوین اضافه کرد: سهم این دانشگاه برای طرح ابر رایانه 500 کامپیوتر است که تحت یک مدیریت واحد هدایت می شود و دانشگاه بین المللی امام خمینی اولین دانشگاهی است که به تعهدات خود در این بخش عمل کرده است.

این مسئول انتشار اولین مجله علمی و پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات عرب در قالب همکاری با دانشگاههای دیگر با مجوز وزارت علوم و دومین مجله علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی در شاخه بیوتکنولوژی را از کارهای جدید صورت گرفته در دانشگاه اعلام کرد.

وی به فعالیت های عمرانی دانشگاه هم اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک دانشکده علوم اجتماعی افتتاح خواهد شد و دانشکده معماری و شهرسازی را هم به پیمان خواهیم برد و گسترش دانشکده فنی و مهندسی در مساحت پنج هزارمترمربع و تبدیل دانشکده موجود به دو یا سه دانشکده از دیگر برنامه های عمرانی و طرح توسعه دانشگاه خواهد بود.

وی از جمله دست آوردهای دیگر دانشگاه را تأسیس و راه اندازی دانشکده فنی و مهندسی در تاکستان برشمرد و گفت: در چند ماه گذشته هیئت محترم دولت موافقت کرد تا دانشکده فنی و مهندسی در تاکستان با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال احداث شود که با توجه به صنعتی بودن استان این کار موجب ایجاد دانشکده ای صنعتی وابسته به این دانشگاه است.

آل بویه با بیان اهمیت پژوهشکده فناوری های نوین یادآورشد: پژوهشکده ی فناوری نوین برای اولین در استان با کمک استانداری در چهار بخش نانوتکنولوژی، زیست فنآوری، انرژی و هوا فضا تأسیس خواهد شد که مطالعه آن بیش از چهار ماه طول کشیده که بصورت نیمه دولتی و خصوصی با مشارکت بخش صنعت استان راه اندازی خواهد شد که گامی در مسیر ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد بود.

وی همچنین در خصوص پارک علم و فنآوری به ساختمان چند مستأجره اشاره کرد و افزود: این ساختمان در شش هزار و سیصد متر زمین با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در مدت سه سال ساخته می شود.

آل بویه در خصوص تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشور هم اظهارداشت: در حال حاضر هشت هزار دانشجوی خارجی با 96 ملیت در کشور ایران تحصیل می کنند که حدود پنج هزار نفر آنها افغانی هستند.

وی گفت: در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در حال حاضر هفت هزار دانشجو در 112 گرایش تحصیل می کنند که 538 دانشجو نیز خارجی هستند.

آل بویه اعتبار پژوهشی دانشگاه را یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبارات دانشگاه حدود 30 میلیارد تومان است که 10 تا 18 درصد آن باید به پژوهش و تحقیقات اختصاص یابد.

وی از 130 سفرعلمی به خارج از کشور در سال گذشته هم خبر داد و اضافه کرد: با ایجاد تسهیلات لازم امسال زمینه دو سفر خارجی در سال را برای هیئت علمی فراهم کرده ایم.