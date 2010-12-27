به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار وزرای انرژی و آب افغانستان و تاجیکستان با قدردانی از همکاری و هماهنگی های مثبت و سازنده وزرای سه کشور در جهت خدمت به مردم اظهار داشت: امروز سه کشور در فضایی برادرانه و متعهدانه به دنبال خدمت به ملت ها و کشورهای خود برآمدهاند و بیتردید این همکاریها موجب پیشرفت ، رفاه و امنیت سه ملت است .
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران ، افغانستان و تاجیکستان سه ملت و کشوری هستند که روابط آنها به طور ویژه از اعماق تاریخ به هم پیوند خورده است ،گفت : سه کشور به مانند اعضای یک پیکر هستند که در غم و شادی شریک یکدیگرند.
دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد : ایران ، افغانستان و تاجیکستان دارای فرهنگ ، دین ، زبان و منافع مشترک هستند و امروز شرایطی فراهم آمده است که می توانند از امکانات یکدیگر برای پیشرفت ، آبادانی و رفاه کشور و ملت های خود استفاده کنند .
رئیس جمهور گفت : سه کشور علاوه بر تقویت روابط تاریخی ، فرهنگی و اعتقادی باید در حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و زیربنایی نیز همکاریهای خود را به نفع ملتهای خود تقویت کنند تا روابط برادرانه و مستحکم سه کشور هر چه بیشتر تثبیت و ماندگار شود.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه سه کشور در زمینههای گوناگون فرصتهای فراوانی برای ارتقاء سطح همکاری دارند، اظهار داشت : هر سه کشور از امکانات و توانمندیهای ویژهای برخوردارند که اگر در کنار هم قرار بگیرد، موجبات پیشرفت هر سه کشور را فراهم خواهد کرد.
رئیس جمهور افزایش همکاری در زمینه آب و انرژی را از اهمیت ویژه ای در روابط و مناسبات سه کشور دانست و گفت : ایران آمادگی دارد امکانات و تجربیات خود را در زمینه شیوه استفاده از آب در اختیار افغانستان و تاجیکستان قرار دهد و بیتردید برنامه ریزی دقیق و تنظیم مناسب تفاهمات، آسایش و رفاه سه ملت را فراهم خواهد آورد.
دکتر احمدینژاد خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشرفت و امنیت تاجیکستان و افغانستان را پیشرفت و امنیت خود می داند .
رئیس جمهور اضافه کرد : آنچه تاریخ و آینده سه کشور را رقم می زند تلاش هایی است که امروز از روی برادری و تعهد بین سه کشور در حال انجام است ، اینگونه تلاشها ماندگار بوده و امنیت ، صلح ، دوستی و آبادانی منطقه را به ارمغان میآورد.
در این دیدار محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان پیشرفت های ایران را در بخش های مختلف، افتخار امت اسلامی دانست و گفت : اینکه ایران تجربیات خود را که با هزینه های سنگینی به دست آورده به آسانی در اختیار کشورهای نیازمند قرار می دهد اقدام ارزشمندی است که باید همه ملت ها و کشورها از آن الگو گرفته و قدر آن را بدانند .
شیر علی گل ، وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان نیز در این دیدار با اشاره به همکاری های مناسب تهران و دوشنبه گفت : مردم تاجیکستان هیچ گاه حمایت های ایران را فراموش نخواهند کرد .
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