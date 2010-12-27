5 مظنون تروریستی دستگیر شده در هلند آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دو نفر از 12 سومالیایی که شب جمعه گذشته به اتهام فعالیت تروریستی در شهر رتردام هلند دستگیر شده بودند، بی گناه شناخته و آزاد شدند.

مقامات قضایی این کشور اعلام کردند سه نفر دیگر از دستگیر شدگان نیز برای رسیدگی به وضعیت اقامتشان به اداره مهاجرت معرفی شده اند. بر این اساس افراد مذکور اقدامی که سبب بازداشت آنها شود، انجام نداده اند.

نیروهای مبارزه با تروریسم هلند جمعه شب پس از دریافت گزارشی درباره احتمال حمله ای تروریستی، با هجوم به چهار آپارتمان و یک کافی نت در رتردام ،اقدام به دستگیری افراد مذکور کردند.

گفتنی است به تازگی گروههای وابسته به القاعده درباره حمله به "گرت ویلدرز" رهبر جریان اسلام ستیز در هلند هشدار داده اند که این مسئله سبب نگرانی مقامهای این کشور شده است.