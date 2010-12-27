به گزارش خبرنگار مهر، علی سنگینیان امروز دوشنبه در نشستی خبری از نحوه تغییر عرضه های اولیه در بورس خبر داد و گفت: این موضوع در هیئت مدیره سازمان بورس نهایی شده و به زودی ابلاغ می شود و تاریخی که در آن اعلام خواهد شد اجرایی می شود.

معاون تحقیقاتی شرکت بورس این روش را "بوکبیلدینگ" عنوان کرد و افزود: در خصوص کشف قیمت و مکانیزم اولیه عرضه به یک شکل و دستورالعمل بهتر نیاز داریم.

وی با بیان اینکه این روش باید امکان کشف قیمت بهتر، امکان تخفیف بهینه و انجام تعهدات را دربر گیرد، گفت: در شرایط عرضه فعلی فروشنده موظف است که قیمتی را به بازار ارائه دهد و رقابتی که برای خرید صورت می گیرد طبق قیمت پایه است.

سنگینیان عنوان کرد: برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اصل 44 نیز دولت مصوبه خاص خود را دارد که بر اساس آن خود را به عرضه 5 درصد سهام اولیه محدود کرده است.

وی ادامه داد: در روش جدید قرار است سهام شرکت‌هایی که در بورس عرضه خواهند شد طی یک فرایند 6 ماهه صورت گیرد.

همچنین در ادامه این نشست، محمدرضا رستمی معاون آماده سازی شرکت‎های بورس نیز در خصوص بحث‎هایی که در مورد واگذاری سهام مخابرات صورت گرفته است، گفت: در این زمینه معاون وزیر ارتباطات طی نامه ای خواستار عدم واگذاری سهام مخابرات با توجه به گستردگی شبکه‌های آن در استانها شده تا به عنوان بازوی اجرایی هدفمندی یارانه ها نیز محسوب شود.

رستمی خاطرنشان کرد: اختیار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اصل 44 نیز با وزارت اقتصاد و هیئت عالی واگذاری است که 5 درصد سهام مخابرات عرضه شده و بقیه سهام نیز در حال حاضر در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی است.

وی در خصوص درخواست‌‎های پذیرش شرکت‎ها در بورس گفت: در حال حاضر حدود 15شرکت برای واگذاری در بورس درخواست ارائه کرده اند که باید اساسنامه آنها اصلاح شود. همچنین شرکت‎ها برای عرضه باید حتما تبدیل به سهامی عام شده و پس از ثبت عرضه شوند.