کشفیات پلیس اصفهان 53 درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان سرهنگ محمدعلی بختیاری افزود: در آذرماه سال جاری تعداد کشفیات این فرماندهی نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزایش یافت.

وی در ادامه با اشاره به افزایش 29 درصدی دستگیری سارقان اظهار داشت: اکثر سارقان دستگیر شده در آذرماه سال جاری بین 18 تا 25 سال سن دارند که در این رابطه خانواده‌ها بیشتر باید روی فرزندان خود و رفت و آمدهای آنها را کنترل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه یکی از اهداف مهم نیروی انتظامی را پیشگیری از جرم عنوان کرد و گفت: در همین راستا فرماندهی انتظامی شهرستان برای کاهش جرایم طرح‌هایی را در دست اجرا دارد که به زودی مردم این شهر نتایج خوب این طرح‌ها را به طور ملموس خواهند دید.

وی افزایش طرح‌های عملیاتی، تقویت واحدهای خودرویی و موتوری گشت پلیس در سطح شهر و تعامل خوب مردم با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 را از جمله دلایل این موفقیت برشمرد.

بختیاری مناطق حاشیه‌ای کلانشهر اصفهان را یکی از مراکز جرم‌خیز برشمرد و با تاکید بر ضرورت مقابله افرادی که مخل آسایش و امنیت مردم هستند بیان کرد: برای پاک سازی تفرج‌گاه‌ها از وجود چنین افرادی طرح‌های خوبی انجام شده و تعداد قابل توجهی از افراد شرور و مزاحمان خیابانی نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف 250 کیلوگرم مواد مخدر در لنجان اصفهان

فرمانده انتظامی لنجان استان اصفهان نیز از کشف 250 کیلوگرم مواد مخدر در لنجان اصفهان خبر داد.

علی فروغ‌نیا در همایش بررسی معضلات اجتماعی با اعلام خبر کشف 250 کیلوگرم مواد مخدر طی 9 ماهه سال جاری در شهرستان لنجان، هدف بزرگ پلیس را به صفر رساندن تقاضا برای مواد اعتیادآور بیان کرد.

وی گفت: با کمک خداوند متعال و همکاری مردم شهرستان و تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی طی 9 ماهه سال جاری نزدیک به 250 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان اصفهان با بیان اینکه هدف بزرگ پلیس به صفر رساندن تقاضا برای مواد اعتیاد آور است اظهار داشت: نیروی انتظامی تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا حتی در صورت وفور مواد مخدر، تقاضا برای آن به صفر برسد.

وی یکی از اهداف اصلی نیروی انتظامی را پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت خود مردم بیان کرد و افزود: به همین منظور کارشناسان با حضور در مدارس، مساجد و محافل عمومی به مردم آموزش‌های انتظامی و هشدارهای پلیسی را ارائه می‌کنند و انتظار می‌رود تا مردم نیز با رعایت این آموزش‌ها در ارتقای امنیت جامعه به پلیس کمک کنند.



دستگیری 14 خرده فروش مواد مخدر در آران و بیدگل اصفهان

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان، در پی اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده، طی 24 ساعت گذشته 14 نفر از خرده فروشان مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کردند.

علی بابایی، فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: در راستای مبارزه با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، طرح پاکسازی نقاط آلوده توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: طی 24 ساعت گذشته در جریان انجام چهار عملیات ویژه، 14 نفر از فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل تصریح کرد: در عملیات‌های صورت گرفته مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک، سوخته تریاک، کراک، حشیش و شیشه کشف و ضبط شد.